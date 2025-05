Este HONOR luce como un iPhone: tiene botón inteligente, mejor IA, mucha memoria y cámaras de 108MP

En la actualidad, Honor se ha convertido en una de las marcas de celulares más importante en occidente. El fabricante chino se viene ganando el corazón del público mostrando un solvente catálogo de celulares de la gama alta, pero también en la gama media y este 2025 no se han quedado atrás, lanzando el Honor Magic 7 Lite, pero también el poderoso Honor 400 Lite.

Este terminal, ha sido lanzado para competir en la llamada gama media económica con un claro objetivo: ser rival y superar, por ejemplo, al Samsung A36, al Xiaomi Redmi Note 14 Pro, al Motorola Edge 60 Fusion, y hasta al iPhone 16e. Su precio te va a encantar, pero también sus funciones en inteligencia artificial que lo ponen por delante de la competencia.

Honor 400 Lite: pantalla, procesador y batería

Con un peso de 171 gramos, el Honor 400 Lite nos presenta una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 1,080 x 2,412 píxeles, densidad de 394 píxeles por pulgadas, con tasa de refresco de 120 hercios para tener una fluidez notable y un brillo que envidian hasta los tope de gama con sus 3,500 nits.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 7025 Ultra, a la vez de RAM amplio de 12GB, junto con memoria interna hasta los 256GB, que será muy útil para tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Sobre la autonomía, el Honor 400 Lite cuenta con una amplia batería de 5.230mAh, el cual está acompañado por carga rápida de 35W, por lo que el celular estará listo al 100 por ciento en unos 60 minutos, aproximadamente.

Honor 400 Lite: foto y video

El apartado fotográfico te dará buenos resultados, ya que en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 108 megapíxeles, así como un gran angular de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Por su parte, el frontal es de 16 megapíxeles, con luz para los selfies.

Mientras que el video se queda un poco atrás respecto a la competencia, ya que en el sensor trasero como delantero graban a una resolución máxima de 1080p.

Honor 400 Lite: sistema operativo e inteligencia artificial

Sobre el sistema operativo, el Honor 400 Lite vino con MagicOS 9.0 basado en Android 15, así como contar con una política de actualizaciones de 5 años, tanto para sistema operativo, como para parches de seguridad.

No menos importante es que este celular viene con Honor AI, no solo para las cámaras sino para otras funciones, como un traductor inteligente a más de 100 idiomas: lo puede hacer en tiempo real desde cualquier imagen o copiando párrafos, números de serie, etc. También es un asistente para obtener explicaciones, respuestas rápidas en diversas materias y especialidades.

También cuenta con Borrador AI para eliminar objetos y personas para ser reemplazados de forma inteligente. Pintura AI que sirve para ajustar proporciones, mejorar los encuadres, incluso darle un toque artístico a la imagen.

Honor 400 Lite: resistencia

El Honor 400 Lite cuenta con certificación IP65, haciéndolo resistente al polvo y chorros de agua durante varios minutos, pero también con SGS de cinco estrellas que lo protege contra fuertes caídas.