0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs UTC por la Liga 1 2025
EN VIVO
Barcelona vs Levante por LaLiga

Este celular Vivo tiene mejor cámara que un iPhone 16 Pro Max y es más potente que un S25 Ultra: además cuesta menos

El Vivo X200 Ultra tiene una de las cámaras más potentes del mundo y además tiene la potencia de un smartphone gamer. Conoce por qué será tu mejor compra en 2025.

Daniel Robles
El Vivo X200 Ultra es el teléfono que figura en el TOP3 de los smartphones más potentes en procesador y cámara del mundo.
El Vivo X200 Ultra es el teléfono que figura en el TOP3 de los smartphones más potentes en procesador y cámara del mundo. | Foto: composición/www.androidcentral.com
COMPARTIR

Si bien Apple y Samsung son dos de las marcas más populares del mercado de los smartphones, lo cierto es que existe una marca china que les está quitando terreno con sus nuevos celulares, puesto que destacan por sus grandes prestaciones.

Hace solo algunas semanas, la firma china Vivo presentó al mundo su nuevo celular, el Vivo X200 Ultra, un equipo que rápidamente se ha posicionado en el puesto 3 en el mundo en relación con sus cámaras y en el puesto 3 en relación con su potencia gamer.

Conoce las diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Honor 400.

PUEDES VER: Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

¿Qué características tiene el Vivo X200 Ultra? Ahora te vamos a revelar todos los detalles sobre este dispositivo avanzado que supera por mucho al Galaxy S25 Ultra de Samsung y al mismísimo iPhone 16 Pro Max de Apple.

Vivo X200 Ultra: ficha técnica detallada

La potencia del Vivo X200 Ultra llega con uno de los mejores procesadores del mundo, el Snapdragon 8 Elite. Este chip le da un rendimiento superior y además llega con 16GB de RAM, además de 1 Terabyte de almacenamiento del tipo UFS 4.1.

Por si fuera poco, este Vivo X200 Ultra llega con un sistema de fotografías ZEISS, tecnología alemana que sorprende por su excelentísima calidad. Este celular llega con cámara de 50MP, lente gran angular de 50MP, lente Teleobjetivo de 200MP y selfie de 50MP con calidad 4K.

Este es el Vivo X200 Ultra 5G. Foto: composición/www.digitalcameraworld.com

Si te gustan las series y películas, debes saber que este teléfono Vivo llega con un panel AMOLED de 6.82 pulgadas con una resolución 3168 x 1440 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

Lo mejor de todo es que este Vivo X200 Ultra llega con una batería de 6000 mAh y carga de 90W por cable y 40W de forma inalámbrica. El precio estimado de este teléfono es de 774 euros, lo que al tipo de cambio representan unos 3200 soles.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

  2. Galaxy A56 vs. Honor 400 | Cuál tiene mejor cámara, mejor procesador y mejor precio en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano