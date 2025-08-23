Este celular Vivo tiene mejor cámara que un iPhone 16 Pro Max y es más potente que un S25 Ultra: además cuesta menos

Si bien Apple y Samsung son dos de las marcas más populares del mercado de los smartphones, lo cierto es que existe una marca china que les está quitando terreno con sus nuevos celulares, puesto que destacan por sus grandes prestaciones.

Hace solo algunas semanas, la firma china Vivo presentó al mundo su nuevo celular, el Vivo X200 Ultra, un equipo que rápidamente se ha posicionado en el puesto 3 en el mundo en relación con sus cámaras y en el puesto 3 en relación con su potencia gamer.

¿Qué características tiene el Vivo X200 Ultra? Ahora te vamos a revelar todos los detalles sobre este dispositivo avanzado que supera por mucho al Galaxy S25 Ultra de Samsung y al mismísimo iPhone 16 Pro Max de Apple.

Vivo X200 Ultra: ficha técnica detallada

La potencia del Vivo X200 Ultra llega con uno de los mejores procesadores del mundo, el Snapdragon 8 Elite. Este chip le da un rendimiento superior y además llega con 16GB de RAM, además de 1 Terabyte de almacenamiento del tipo UFS 4.1.

Por si fuera poco, este Vivo X200 Ultra llega con un sistema de fotografías ZEISS, tecnología alemana que sorprende por su excelentísima calidad. Este celular llega con cámara de 50MP, lente gran angular de 50MP, lente Teleobjetivo de 200MP y selfie de 50MP con calidad 4K.

Este es el Vivo X200 Ultra 5G. Foto: composición/www.digitalcameraworld.com

Si te gustan las series y películas, debes saber que este teléfono Vivo llega con un panel AMOLED de 6.82 pulgadas con una resolución 3168 x 1440 pixeles y una tasa de refresco de 120Hz.

Lo mejor de todo es que este Vivo X200 Ultra llega con una batería de 6000 mAh y carga de 90W por cable y 40W de forma inalámbrica. El precio estimado de este teléfono es de 774 euros, lo que al tipo de cambio representan unos 3200 soles.