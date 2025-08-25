- Hoy:
Bueno y barato: este Motorola tiene procesador Snapdragon, 12GB de RAM, pantalla de 120Hz y solo cuesta $ 250
Los teléfonos de Motorola han superado a Samsung con sus características y precio reducido. Este nuevo Android tiene todo lo que buscas y cuesta un sencillo.
No hay duda que los teléfonos de Motorola se han convertido en los celulares más cotizados del mercado de la gama media. Esto se debe, en gran parte, a que estos modernos equipos no solo tiene gran capacidad, sino también precios más accesibles.
Un claro ejemplo de esto es el nuevo Motorola G85 5G, un equipo de gama media que no tiene mucho tiempo de haber sido presentado y se ha convertido en una de las mejores opciones, puesto que no solo tiene diseño de cuero vegano, también posee un procesador eficiente, cámaras 4K, pantalla de alta resolución, batería duradera y amplio almacenamiento. Todo por un precio realmente insignificante.
Motorola G85 5G: ficha técnica y precio oficial
Este Motorola de gama media tiene una configuración bastante eficiente. Para empezar con este análisis, debes saber que el Motorola G85 5G llega con panel pOLED de 6.7 pulgadas, lo que significa que tiene alt calidad y extrema delgadez. Esto no es todo puesto que posee una tasa de refresco de 120Hz, acompañado de 1600 nits de brillo y una protección Gorilla Glass 5.
¿Qué podemos esperar sobre la potencia? Pues bien, el teléfono de Motorola, está provisto de un procesador Snapdragon 6s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna, expandible hasta 1TB mediante microSD y una batería de 5000 mAh con carga de 30W TurboPower.Este es el Motorola G85 5G. Foto: www.hdblog.it
¿Te gustan las fotos y videos? Si es así, debes saber que este Motorola G85 5G llega con una cámara de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Los videos pueden ser en 4K y las fotografías en alta definición.
Lo mejor de este Motorola G85 5G es el precio, puesto que por solo 1049 soles, unos 250 dólares según el tipo de cambio vigente, podrás ser dueño de este moderno equipo. Sin duda una excelente alternativa con las 3B de bueno, bonito y barato.
