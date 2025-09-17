Envidiarán al iPhone 17: estos celulares iPhone serán marginados y no contarán con iOS 26

Con la llegada de los nuevos iPhone 17, Apple estrenó iOS 26, el nuevo sistema operativo de la marca estadounidense que se ha vuelto la sensación entre los usuarios de esta compañía. Con ello, viene la expectativa por saber cuándo el resto de celulares recibirán este software y, por otro lado, lo que no se verán beneficiados del mismo.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a mostrarte los modelos de smartphones Apple que recibirán iOS 26 y cuándo, pero también aquellos dispositivos que no son compatibles con este programa.

PUEDES VER: Asegúrate de hacer estos cambios con el iPhone 16e para mejorar la calidad de tus fotos

iPhone no compatibles con iOS 26

iOS 26 se suma a la serie de novedades que se suman al lanzamiento de los iPhone 17, por lo que estos cuentan con nuevas tecnologías y funciones que ya no pueden soportar smartphones cuyas tecnologías son muy obsoletas y con almacenamiento menor.

Por ello, estos son los iPhone que, lamentablemente, no recibirán la actualización a iOS 26. Toma nota:

iPhone XR.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone SE.

iPhone 6.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone 6 Plus.

Todos los celulares listados no cuentan con memoria, capacidades gráficas, de interfaz, nuevas capacidades (como IA), capaces de soportar las nuevas tecnologías de este sistema operativo.

iPhone compatibles con iOS 26

En este sentido, Apple ha puesto como barrera máxima para recibir iOS 26 contar con el chip A13 Bionic. Sin embargo, pese a ser compatibles con este software, lo cierto es que muchos iPhone del siguiente listado no se beneficiarán de ciertas funciones, como las relacionadas con inteligencia artificial y algunas relacionada a la autonomía.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (segunda y tercera generación).

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17.

iPhone 17 Air.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

Cuándo llegará iOS 26 al resto de iPhone

Apple estableció que el 15 de septiembre de 2025 comenzaría el despliegue paulatino de iOS 26 dependiendo tu modelo y el país donde vives. Las descargas comenzaron desde la 10:00 a.m. PT.

¿Cómo descargar iOS 26 en tu iPhone?

Si tienes un iPhone compatible con iOS 26, entonces descargarlo es sumamente sencillo y en pocos pasos. Ten en cuenta lo siguiente que, si es que hay mucha demanda, el proceso podría demorar un poco más de lo previsto:

En tu iPhone, ingresa a Configuración.

Luego accede a General.

Seguidamente, ubica Actualización de software.

Finalmente, selecciona la descarga de iOS 26.

Novedades de iOS 26

El Reloj tiene la opción de personalizar la duración del snooze. Va entre los 1 a 15 minutos.

Hay traducción de letras de canciones y rutas personalizadas, incluyendo el historial de lugares visitados, tanto para Música y Mapas.

El Wallet nos da la opción para crear una identificación digital (con pasaporte de Estados Unidos), válido para puntos de control de la TSA. Asimismo, cuenta con mapas de aeropuertos, Live activities rastreo de equipajes.

Ahora, CarPlay está integrado con Live Activities, que te dará más información sin distraerse.

Liquid Glass incorporará nuevo diseño, incluyendo widgets e íconos personalizables y dinámicos.

Nueva función Hold Assist en servicio al cliente para el Teléfono y Mensajes. También se encuentra en Apple Cash, encuestas en chats y fondos personalizados.

Por qué iOS 26 y no iOS 19

No hay mucha ciencia detrás de esto, ya que si bien la secuencia numérica era el lanzamiento de iOS 19, Apple ha querido alinear su nuevo sistema operativo con el año. Es por ello que este nuevo software lleva por nombre iOS 26.