Este Samsung humilla a Xiaomi con pantalla AMOLED, cámaras PRO y software 100% superior

Por lo general, Xiaomi y Motorola se han destacado por ser los reyes de la gama media, siendo dos nombres que han estado detrás de la edad dorada de este segmento, pero desde que decidieron ingresar con fuerza, Samsung se ha consolidado como uno de los fabricantes más importantes.

Por ello, los surcoreanos ratificaron su status con la aparición del Samsung A56, un celular que es amado por miles de personas, quienes aseguran que, por diseño, pantalla, procesador, cámaras, sistema operativo e integración con su ecosistema, es el mejor gama media de 2025.

Pantalla fluida y potente procesador

Con 198 gramos encima, el Samsung A56 contiene una potente pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, acompañado de resolución FullHD+, a la vez de mucha fluidez de 120 hercios, Vision Booster para mejorar la calidad de imágenes, en tanto que su brillo es de solo 1,200 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Vctus+, en tanto que la resistencia acuática está garantizada con certificación IP67.

Pese a las críticas de muchos, Samsung apostó por su chip Exynos 1580, el cual ha demostrado ser muy estable, al punto que no te decepcionará jugando videojuegos pesados. Su RAM es de 8GB, mientras que su memoria interna es de 128GB y de 256GB.

Fotos casi profesionales para la gama media

Las cámaras del Samsung A56 son espectaculares, obteniendo buenos resultados gracias a su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Por su parte, la grabación de video máxima tiene resolución de 4K a 30fps, pero si quieres 60fps tendrás que reducirla a los 1080p, tanto en el sensor delantero como trasero, además de estar soportado con inteligencia artificial.

Software: la gran apuesta con IA

Aquí no paran las sorpresas, dado que el Samsung A56 cuenta con uno de los mejores sistemas operativos que existen: el OneUI 7 basado en Android 15, el cual viene integrado de Galaxy AI, la inteligencia artificial de la compañía, siendo una de las mejor integradas, entre las cuales, cuenta con la función Círculo para buscar.

Del mismo modo, este celular incluye una política de actualizaciones poderosa, con 6 años para dar soporte al software, pero también para los parches de seguridad.

Autonomía con carga mejorada

Dejamos la autonomía en último lugar, no porque sea mala, sino porque, a pesar de no hacerlo mal, si está detrás de competidores directos en su rango de precio como los terminales de Motorola, Xiaomi y hasta Honor.

En ese sentido, el Samsung A56 tiene batería de 5,000mAh, la misma del pasado Samsung A55, pero con una buena mejora en la carga rápida, que deja los escasos 25W, para reemplazarlos por 45W. Es decir, que el celular estará cargado al 100 por ciento en unos 55 minutos, aproximadamente.

Cuál es el precio del Samsung A56

Si quieres gozar de la experiencia Samsung sin gastar enormes cantidades de dinero, entonces debes comprar, sí o sí, el Samsung A56 y estos son sus precios actuales.