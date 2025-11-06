5 razones que demuestran que el Galaxy A16 es una compra inteligente para esta Navidad 2025

Samsung alista toda su 'artillería' para la llegada del Galaxy S26 Ultra, su teléfono más TOP, el cual no solo llegará con el poderoso Snapdragon 8 Gen 5, sino también con cámaras profesionales y funciones con IA gracias a Gemini.

Sin embargo, se estima que el S26 Ultra costará entre 1300 a 1500 dólares, por lo que muchos usuarios están buscando alternativas mucho más baratas, pero que tengan ciertas características premium. Si ese es tu caso, estás de suerte puesto que el Galaxy A16 5G combina diseño TOP, gran potencia y precio ultra bajo. Te dejamos 5 razones para comprarlo hoy mismo.

Para empezar, una de las razones para comprar el Galaxy A16 5G es que pese a que este equipo pertenece a la gama de entrada, por lo que tiene 'recortadas' ciertas características. Sin embargo, pese a ello, tiene una configuración bastante sorprendente y funciones con IA.

Otra de las razones es su pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, es decir 1080 x 2340 pixeles, además de 90Hz de tasa de refresco.

Si hablamos de potencia, el Galaxy A16 5G no sobresale como el S25 Ultra, pero te rendirá bien gracias al chip Exynos 1330, acompañado de 4GB de RAM, 128GB de memoria y la posibilidad de ampliar con una microSD hasta 1.5TB. Este es el tercer motivo.

Este es el Galaxy A16 5G de Samsung. Foto: composición/www.techadvisor.com

Y si te preocupan las fotografías y videos, no lo hagas ya que este teléfono llega con una cámara de 50MP, gran angular de 5MP, macro de 2MP y selfie de 13MP. Videos en 4K a 30fps y unas fotografías impresionantes incluso en ambientes con poca luz. Por todo ello esta es una contundente cuarta razón.

Lo mejor de este Galaxy A16 5G es el precio, ya que actualmente a finales del 2025 lo puedes comprar por 429 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 120 dólares. ¿Qué te parecen los 5 motivos para comprarlo?