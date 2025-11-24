Este desconocido celular GAMER cuesta menos que un iPhone 17 Pro y es más potente: 24GB RAM y Snapdragon 8 Elite

Si bien Samsung, Apple y Xiaomi son algunas de las marcas más conocidas en el mercado de los smartphones, lo cierto es que no son las únicas en desarrollar celulares de gran capacidad.

Pese a que ASUS es muy popular en el mercado de los portátiles, lo cierto es que también tiene una línea de teléfonos y su último lanzamiento, el ROG Phone 9 Pro es considerado como el celular GAMER más potente para videojuegos como Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, League of Legends, entre otros títulos.

Pero, ¿qué tan potente es el Asus Rog Phone 9 Pro? Pues bien, para empezar debes saber que tiene un diseño GAMER por donde lo veas. Posee una pantalla externa personalizable, sistema de ventilación y gatillos físicos para mejorar tu experiencia de uso.

Si hablamos de potencia, debes saber que este equipo de ASUS tiene un procesador Snapdragon Elite 4.3 GHZ, además de 16GB de RAM o 24GB de RAM, además de una configuración especial de 512GB y 1TB de memoria interna. El precio varía, dependiendo de la configuración.

La autonomía de este teléfono llega con una poderosa batería de 5800 mAh y carga de 65W por cable y 15W de forma inalámbrica. Si bien este equipo no está pensado para tomar fotografías, pese a todo llega con sensores de alta definición.

Este es el Asus Rog Phone 9 Pro. Foto: composición/www.technetbooks.com

Sensor principal de 50MP, gran angular de 13MP, telefoto de 32MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60 y 120fps, sino también en calidad 8K a 30fps y unas fotografías de primera. Sin duda una configuración impresionante.

Sin embargo, este ASUS Rog Phone 9 Pro no es nada barato, ya que cuesta 4600 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1390 dólares. Este precio es mucho más barato que el iPhone 17 Pro Max, el cual está valorizado en más de 8000 soles.