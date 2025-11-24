0
EN VIVO
River Plate vs Racing por Liga Argentina
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Este desconocido celular GAMER cuesta menos que un iPhone 17 Pro y es más potente: 24GB RAM y Snapdragon 8 Elite

El ASUS Rog Phone 9 Pro es considerado por muchos especialistas como el teléfono GAMER más TOP que puedes comprar. Conoce por qué sería mejor compra que un iPhone de 2025.

Daniel Robles
El Asus Rog Phone 9 Pro es considerado como uno de los teléfonos GAMER más potentes del 2025 y es más barato que un iPhone 17 Pro Max.
El Asus Rog Phone 9 Pro es considerado como uno de los teléfonos GAMER más potentes del 2025 y es más barato que un iPhone 17 Pro Max. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Si bien Samsung, Apple y Xiaomi son algunas de las marcas más conocidas en el mercado de los smartphones, lo cierto es que no son las únicas en desarrollar celulares de gran capacidad.

Pese a que ASUS es muy popular en el mercado de los portátiles, lo cierto es que también tiene una línea de teléfonos y su último lanzamiento, el ROG Phone 9 Pro es considerado como el celular GAMER más potente para videojuegos como Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, League of Legends, entre otros títulos.

La ASUS TUF F16 es una laptog GAMER de bajo costo con la que podrás editar videos en 4K, jugar y hacer streams en cualquier plataforma.

PUEDES VER: Editar videos, jugar y transmitir en tiempo real: esta laptop GAMER de ASUS lo tiene TODO y su precio es bajo

Pero, ¿qué tan potente es el Asus Rog Phone 9 Pro? Pues bien, para empezar debes saber que tiene un diseño GAMER por donde lo veas. Posee una pantalla externa personalizable, sistema de ventilación y gatillos físicos para mejorar tu experiencia de uso.

Si hablamos de potencia, debes saber que este equipo de ASUS tiene un procesador Snapdragon Elite 4.3 GHZ, además de 16GB de RAM o 24GB de RAM, además de una configuración especial de 512GB y 1TB de memoria interna. El precio varía, dependiendo de la configuración.

La autonomía de este teléfono llega con una poderosa batería de 5800 mAh y carga de 65W por cable y 15W de forma inalámbrica. Si bien este equipo no está pensado para tomar fotografías, pese a todo llega con sensores de alta definición.

Asus Rog Phone 9 Pro

Este es el Asus Rog Phone 9 Pro. Foto: composición/www.technetbooks.com

Sensor principal de 50MP, gran angular de 13MP, telefoto de 32MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60 y 120fps, sino también en calidad 8K a 30fps y unas fotografías de primera. Sin duda una configuración impresionante.

Sin embargo, este ASUS Rog Phone 9 Pro no es nada barato, ya que cuesta 4600 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 1390 dólares. Este precio es mucho más barato que el iPhone 17 Pro Max, el cual está valorizado en más de 8000 soles.

Asus Rog Phone 9 Pro

Precio del Asus Rog Phone 9 Pro. Foto: captura

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. WhatsApp: así podrás leer tus nuevos mensajes sin tener ingresar a la aplicación

  2. Este desconocido celular GAMER cuesta menos que un iPhone 17 Pro y es más potente: 24GB RAM y Snapdragon 8 Elite

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano