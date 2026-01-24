- Hoy:
Es el gama media más TOP de Samsung, tiene cámaras 4K, pantalla 120Hz, carga 45W y su precio ha bajado al mínimo
El Galaxy A56 es uno de los teléfonos de Samsung más avanzados en la gama media. Combina diseño premium con potencia gamer y cámaras de alta definición.
En solo unos días, Samsung presentará su teléfono más avanzado, el Galaxy S26 Ultra, el cual no solo tendrá el procesador más avanzado, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, sino que tendrá un juego de cuádruple cámara de 200MP, una batería de 5400 mAh y carga de 60W, además de nuevas herramientas con inteligencia artificial, Galaxy AI.
Sin embargo, se estima que este teléfono tendrá un precio de 2000 dólares en su versión más potente, por lo que miles de usuarios están consultando el catálogo de Samsung en busca de un modelo igual de potente pero más barato. Este es el caso del Galaxy A56, un gama media muy avanzado que fue presentado hace solo algunos meses en 2025.
Si bien el Galaxy A56 es un teléfono de gama media, tiene un acabado premium y una potencia elevada. Lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado, ya que si bien llegó a costar 2000 soles, es decir 500 dólares, ahora en enero del 2026 lo puedes encontrar por 1260 soles, es decir menos d 350 dólares.
¿Qué características tiene el Galaxy A56 de Samsung? En este caos tenemos un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120Hz, una protección Gorilla Glass Victus+ y Visión Booster.
En el apartado de la potencia, el Galaxy A56 de Samsung cuenta con un potente chip Exynos 1580, el cual llega con el GPU Adreno AMD Xclipse 540, acompañado de 8GB de RAM, 256GB de memoria y 512GB en una versión especial.
Para este 2026, Samsung ha mejorado la carga y batería de su teléfono de gama media. Este teléfono llega con 5000 mAh y carga de 45W por cable. Y si hablamos de actualización, tenemos el Androi 15 y One UI7, los cuales ya recibieron un upgrade hace algunas semanas.
