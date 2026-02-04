¿Tu smartphones funciona lento y se cuelga? Elimina archivos basura y limpia la memora de forma sencilla

Uno de los grandes problemas de todo smartphones, sobre todo de los modelos Android, es el almacenamiento, los cuales nos llenan la memoria con archivos basura que si no sabemos gestionar nuestro equipo podría generar funcionamiento lento, pero también otros desperfectos.

El problema del almacenamiento y archivos basura en teléfonos Android

Por ello, si eres uno de los que padece de este problema y no sabe cómo hacerlo, entonces quédate leyendo esta nota porque te mostraremos maneras efectivas y completamente seguras para conseguirlo y así evitarás que tu celular vaya lento, te cueste abrir aplicaciones, etc.

En este caso particular, si tienes la memoria llena, no podrás guardar fotos o descargar documentos valiosos para ti, por lo que se hace una misión casi obligatoria limpiar la papelera. Tu celular lo va a agradecer.

Si no sabes dónde se encuentra la papelera de reciclaje, en muchos Android esta se encuentra en la aplicación de Galería o en el Gestor de archivos, lugar donde se almacenan los elementos borrados, pero que no han sido eliminado de forma definitiva, por lo que es importante vaciarlo con regularidad.

Cómo eliminar archivos basura de mi celular Android

Dicho esto, comencemos con la guía para borrar archivos basura de tu teléfono celular:

En tu celular Android, ingresa a la aplicación de Galería o Mis Archivos, dependiendo del caso.

Ingresa en Papela o Elementos eliminados en el menú.

Una vez dentro, de forma manual debes seleccionar todos los archivos que quieras eliminar. También puedes recurrir a la opción Vaciar.

Finaliza confirmando la acción para liberar el espacio de de archivos basura de tu smartphone.

Cómo eliminar archivos basura desde Files de Google

También contamos con otras formas de eliminar archivos basura desde nuestro celular Android y son desde aplicaciones que todos estos dispositivos cuentan de forma nativa. Google Files.

Ingresa a Files o Archivos en tu smartphone Android.

Busca y da clic a Limpiar.

Dentro de Archivos basura debes tocar Limpiar.

Cuando confirmes la acción habrás liberado espacio.

Cómo eliminar archivos basura desde Google Fotos

También podemos hacer este proceso desde Google Fotos, lo cual puedes conseguir de forma sencilla en pocos pasos: