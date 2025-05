Indecopi sanciona a BCP por autorizar retiros de más de s/15 mil: cajero "se comió" tarjeta de cliente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) oficializó la multa para el Banco de Crédito del Perú (BCP) por haber permitido que uno de sus clientes sufra un atentado contra la seguridad de su cuenta al ser desfalcado hace un tiempo atrás.

La sanción está valorizada en 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21.453, y se debe a que la entidad no logró proporcionar un servicio adecuado en el momento para evitar el robo y permitió así la ejecución de seis operaciones no reconocidas por un usuario.

De acuerdo a lo que se sabe, la persona que denunció al banco presentó el reclamo formal después de darse cuenta que sus fondos habían sido manipulados por terceros sin su previa autorización, por lo cual perdió S/15 mil soles tras tener un accidente con su tarjeta en uno de los cajeros.

¿Qué pasó con BCP?

El caso se presentó entre el pasado 28 y el 30 de enero de 2024 y reportó que usuario, titular de una cuenta de ahorros, había utilizado un cajero automático del BCP en Arequipa, el 27 de enero, pero de pronto tuvo un problema y su tarjeta se quedó atascada en el cajero.

Los datos indican que el personal encargado del banco recibió la alerta de la persona perjudicada y se le indicó que no se preocupara y que podría regresar más tarde para recuperar su tarjeta, asegurándole que no habría problemas con lo ocurrido, pero las cosas no fueron de tal manera.

Al regresar al banco el día siguiente, el cliente que fue víctima del hecho, se dio con la ingrata sorpresa de que en su ausencia ya se habían realizado diversas transacciones desde sus cuentas.