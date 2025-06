ATU amplió ruta de transporte público en Mi Perú: pasajeros podrán recorrer Lima en solo un bus

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) hizo realidad el anhelo de muchos pobladores del distrito de Mi Perú, ya que autorizó la ampliación de la ruta 1338, de la empresa Consorcio Vía SA, que les permite llegar hasta San Miguel y recorrer la Panamericana Norte en un solo bus.

Si bien aún existe la alternativa de los colectiveros, ese medio de transporte tiene un precio entre 4 y 5 soles, en comparación al pasaje de Consorcio Vía hacia la Panamericana, que cuesta de S/1.50 a S/2.00, representando un significativo ahorro para los bolsillos de los cientos de usuarios.

En una reciente publicación mediante las redes sociales, la ATU precisó cuál es el recorrido ampliado de la nueva ruta 1338, que tiene origen en el paradero La Playa de Ventanilla, pasando por la Panamericana Norte (Puente Piedra), Avenida Universitaria y finalizando en av. La Paz.

Recorrido ida-vuelta de Consorcio Vía desde Ventanilla hasta San Miguel. | Imagen: ATU

Ruta de ida de Consorcio Vía ruta 1338

Carretera a Playa Los Delfines

Av. La Playa

Av. Néstor Gambetta

Av. Cusco

Av. Ayacucho

Av. Tumbes

Intercambio vial Néstor Gambetta

Carretera Panamericana Norte

Puente Chillón

Óvalo 2 de Octubre

Av. Universitaria

Av. Río Marañón

Av. Las Palmeras

Av. Antúnez de Mayolo

Óvalo José Granda

Puente Bella Unión

Av. Óscar R. Benavides (Colonial)

Av. Aurelio García y García

Av. Venezuela

Av. Universitaria

Calle Leoncio Prado

Av. La Paz

Av. Santa Rosa

Paraderos de la ruta de vuelta

Av. Santa Rosa

Av. La Paz

Pasaje San Luis

Av. Costanera

Jirón Independencia

Calle Diego Quispe

Av. Universitaria

Av. Ramón Herrera

Puente Bella Unión

Óvalo José Granda

Av. Antúnez de Mayolo

Av. Las Palmeras

Av. Río Marañón

Av. Universitaria

Intercambio vial Norte

Carretera Panamericana Norte

Puente Chillón

Intercambio vial Néstor Gambetta

Av. Víctor Raúl Haya de la Torre

Av. Cusco

Av. Revolución

Calle Pavayacu

Av. Néstor Gambetta

Av. La Playa

Carretera a Playa Los Delfines

Usuarios reclaman por ampliación de ruta

Si bien los vecinos del distrito de Mi Perú-Ventanilla mostraron su respaldo ante esta reciente medida que les facilita el recorrido a diversos puntos de la capital peruana, hay quienes mostraron su descontento por la demora de los buses y la cantidad de pasajeros en cada uno de ellos.

"Pongan más buses en los paraderos, que uno no se abasta para la cantidad de personas", "No tienen frecuencia y no entran por la Av. principal de Mi Perú, tomar en cuenta esto y designar paraderos en Ventanilla", "No debieron aprobar esa ampliación", "¿Cuándo habrá ruta, desde Carabayllo, Óvalo Puente Piedra?", indicaron.