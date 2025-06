Guns N' Roses llegará a Perú en 2025 como parte de su gira internacional "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour". El concierto se realizará el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Nacional y los seguidores de la histórica agrupación de rock podrán comprar las entradas mediante Teleticket. Toda la información en las siguientes líneas.

¿Cómo comprar las entradas para Guns N' Roses en Perú 2025?

Si bien todavía se confirmaron los precios, la preventa de los boletos con tarjetas Interbank arrancará el martes 10 de junio a través de Teleticket y tendrá un 15% de descuento. Según Master Live, empresa productora encargada de este espectáculo, el nuevo tour abarca más de 20 países y es calificada como un show de "otro planeta".

¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N' Roses en Perú 2025?

Integrada por Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra principal), Guns N' Roses volverá a Perú el próximo 5 de noviembre del 2025 en el Estadio Nacional, ubicado en la capital. Como se recuerda, la última presentación de la banda norteamericana se llevó a cabo el 8 de octubre del 2022 en el Estadio de San Marcos.

Anuncio oficial del nuevo concierto de Guns N' Roses en Perú.

¿Qué significa la palabra Guns N' Rose?

El nombre "Guns N' Roses" no posee un significado directo, sino que representa las raíces e influencias de la banda. Fue formado al unir los nombres de dos grupos originarios de Los Ángeles: "L.A. Guns" y "Hollywood Rose". Los integrantes principales de estas bandas, Tracii Guns y Axl Rose, optaron por unir sus proyectos musicales, dando lugar al nombre combinado "Guns N' Roses".