Puente Piedra recibe la mejor noticia: llega la primera universidad al popular distrito de Lima Norte

Puente Piedra es uno de los distritos más alejados de Lima Norte, pero eso no implica que poco a poco tenga más establecimientos en favor de su ciudadanía. Por ejemplo, hace algunas semanas se inauguró el local Rústica y recientemente se confirmó que tendrá, dentro de muy poco, la primera universidad.

Puente Piedra tendrá su primera universidad

Mediante las redes sociales del actual alcalde, Rennán Espinoza Rosales, se compartió esta buena noticia que permitirá que los estudiantes de Puente Piedra puedan tener una opción más cerca de casa, ya que los centros de estudios más aledaños están en otros distritos, como Los Olivos o Comas.

Según lo informado, la institución de enseñanza superior que se construirá será la Universidad Autónoma del Perú. Asimismo, de acuerdo a las imágenes compartidas, se logra apreciar que la construcción se está ejecutando en la misma dirección donde se ubicará el primer centro comercial, Las Vegas, misma que se sigue edificándose.

Para ser más precisos, el levantamiento de la primera universidad privada del Puente Piedra está cerca al concurrido paradero Tottus, antes de llegar al óvalo. Esto beneficiaría no solo al establecimiento educativo, también a los interesados en seguir una carrera profesional, curso o maestría, ya que les quedaría a unos pocos pasos.

Por otro lado, el alcalde no dudó en dar unas palabras en medio de la obra de colocación de la primera piedra. "Ya no hay pretextos, ahora si tienen la universidad a un paso. Todos los alumnos a prepararse que el próximo año 2026 arrancan los estudios. ¡Qué viva la educación", indicó.

Tras darse a conocer esta buena noticia, los usuarios no dudaron en comentar mediante las redes sociales. "Debemos luchar por una universidad estatal para aquellos que no tienen posibilidades económicas.", "La primera universidad en Puente Piedra", "¿Dónde quedará?", "Debió gestionar una universidad nación en vez de una particular", "Excelente, buena gestión. No solo pueden estudiar los jóvenes, también pueden estudiar los que deseen. Para el estudio no hay edad.", opinaron.