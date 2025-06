Puente Piedra tiene un túnel oculto que muchos vecinos del distrito desconocen: ¿Dónde queda?

Puente Piedra es uno de los distritos más importantes de Lima Norte y para sorpresa de muchos, esta zona cuenta con un túnel oculto. En la plataforma de TikTok, una joven mostró el lugar, esto generó gran interés entre los cibernautas que viven ahí, porque no sabían de su existencia.

Puente Piedra tiene un túnel oculto: ¿Dónde queda?

El vehículo de la joven ingreso por el túnel que tiene una vía llena de huecos y con desperdicios de basura. Según, dio a conocer la tiktoker, el pasillo está antes del llegar a la piscina 'El Andén' y te permite el ingreso de los vehículos y personas que viven en la zona. Es importante mencionar que, esta vía no tiene conexión a la Panamericana Norte.

En el video que mostró la usuaria de TikTok, Corina Cerna, se puede ver que la zona donde está el túnel se encuentra en total abandono, y lleno de desmonte; sin embargo, esto no impide que los vehículos se movilicen por ahí. Además, se puede observar que esta pequeña vía sin asfalto no cuenta con señalización ni iluminación.

Rápidamente, el video ganó popularidad en la plataforma china, porque gran parte de la población de Lima Norte desconocía la existencia de este túnel. Sin embargo, otro grupo de personas aseguraban que ya conocían este lugar e incluso aseguraron que era la antigua ruta de la línea del tren.

"Vivo en Puente Piedra y no sabía del túnel", "Sí conocía el lugar", "Toda la vida viviendo en Puente Piedra y recién me entero", "Ese túnel es solo para los que viven en el cerro que está en la zona", "Nunca he pasado por ahí", "Está en total abandono", "Ese túnel tiene años", son algunos comentarios divididos que tiene el clip.