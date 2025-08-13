Pensiones de ONP HOY, 13 de agosto: estos son los jubilados que podrán cobrar este miércoles

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) continúa con el proceso de pago de pensiones correspondiente al mes de agosto de 2025. Este martes 13 de agosto, miles de jubilados y pensionistas recibirán el depósito de su pensión en sus cuentas bancarias o en las entidades financieras autorizadas. Es fundamental que los beneficiarios conozcan los detalles sobre el cronograma de pago, los canales habilitados para el cobro y las medidas para evitar aglomeraciones.

Cada mes, la ONP realiza el pago de pensiones a miles de jubilados en todo el país, garantizando la estabilidad económica de personas que dedicaron gran parte de su vida laboral al sistema público de pensiones. Este mes, el proceso de desembolso se mantiene ordenado y escalonado para facilitar el acceso y evitar riesgos sanitarios, especialmente ante la continua preocupación por la salud pública.

Pagos de ONP llegaron desde el pasado viernes 8 de agosto / FOTO: Ministerio de Economía y Finanzas

El pago correspondiente al 13 de agosto está destinado a un grupo específico de pensionistas, quienes deben estar atentos a la fecha y al medio por el que recibirán su dinero. Esta organización permite que los pagos se realicen con normalidad y que los beneficiarios puedan planificar mejor sus finanzas personales.

Además, la ONP recuerda que el cobro puede realizarse a través de múltiples canales, incluyendo bancos, agentes corresponsales y billeteras digitales, ampliando las opciones para los usuarios y facilitando la comodidad y seguridad.

¿Quiénes reciben el pago de pensión ONP el 13 de agosto?

El pago programado para este martes 13 de agosto de 2025 está dirigido principalmente a pensionistas cuyos apellidos comienzan con R - Z, según el cronograma oficial de la ONP.

Es recomendable que los beneficiarios verifiquen la fecha exacta de su pago mediante:

La página web oficial de la ONP: www.onp.gob.pe

La línea telefónica de atención al pensionista.

Comunicación oficial a través de mensajes de texto o correo electrónico, si el usuario se encuentra registrado.

Cronograma oficial de pensiones ONP

A - C: 8 de agosto.

D - L: 11 de agosto.

M - Q: 12 de agosto.

R - Z: 13 de agosto.

Convenios internacionales: 15 de agosto.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 15 a 24 de agosto.

¿Cómo y dónde se cobra la pensión?

La ONP dispone de diversas modalidades para que los pensionistas puedan cobrar su pensión con seguridad y sin largas esperas:

Depósito en cuenta bancaria: para quienes tienen su cuenta en bancos afiliados al sistema, el dinero será depositado directamente.

Pago presencial: en agencias bancarias y agentes corresponsales autorizados, como agentes bancarios y bodegas que funcionan como puntos de pago.

Billeteras digitales: para los pensionistas que utilizan servicios como Bim, Yape o Tunki, el pago puede acreditarse en estas plataformas electrónicas.

Cajeros automáticos: para quienes cuenten con tarjeta, pueden retirar el dinero de los cajeros disponibles.

¿Qué hacer en caso de inconvenientes con el pago?