¿Quieres solicitar la pensión ONP sin salir de casa? Así podrás hacer el trámite seguro y rápido por videollamada
Los ciudadanos que son parte del sector de jubilados de ONP, tienen la opción de solicitar su pensión por medio de una videollamada. ¡Aquí te contamos cómo acceder!
En el contexto actual del Perú, realizar trámites desde casa ya no es una novedad: se ha convertido en una necesidad y un signo de eficiencia. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha respondido a esta demanda modernizando su atención y habilitando la opción de solicitar pensiones desde el hogar, a través de videollamada.
PUEDES VER: Retiro ONP 2025: ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26 750?
Este servicio elimina la necesidad de desplazarse a oficinas físicas, aliviando esfuerzo, tiempo y costos, especialmente significativo para jubilados o personas con movilidad reducida. Es una solución ágil, segura y personalizada que ya ha sido usada por más de mil afiliados en el primer mes de su implementación. A continuación, una guía completa y actualizada sobre cómo puedes tramitar tu pensión sin salir de casa.Pensiones de ONP se podrán solicitar por medio de una videollamada / FOTO: Difusión
¿Qué modalidades de pensión se pueden solicitar por videollamada?
Mediante esta herramienta virtual, los afiliados del SNP pueden solicitar diversas modalidades de pensión, con asesoría directa de un especialista:
- Pensión de jubilación.
- Pensión adelantada (por cese o discapacidad laboral).
- Pensión proporcional.
- Pensión conyugal.
- Pensión por discapacidad para el trabajo.
- Pensiones correspondientes a regímenes especiales (minería, construcción civil, periodistas, industria del cuero, marítimos, pilotos y copilotos).
Además, los familiares de un afiliado fallecido también pueden iniciar trámites por pensión de viudez, orfandad, ascendencia o solicitar el capital de defunción, utilizando el perfil adecuado en la plataforma.
Requisitos para acceder al servicio
Para realizar este trámite virtual, necesitas cumplir con lo siguiente:
- Tener la clave virtual de la ONP (se obtiene en “Tu zona segura” dentro del portal onpvirtual.pe).
- Disponer de un dispositivo con cámara, audio e internet (computadora, celular o tableta).
- Tener a la mano tu documento de identidad en formato físico (DNI).
- Atención presencial obligatoria si el trámite es realizado por un apoderado; en ese caso, no se acepta videollamada.
Paso a paso: cómo solicitar tu pensión por videollamada
- Ingresa a onpvirtual.pe.
- Selecciona el perfil "Estoy aportando" si eres afiliado; o "Soy familiar" si gestionas derivado de un fallecido.
- Haz clic en la opción "Quiero mi pensión" (o “Pide tu atención virtual” para familiares).
- Inicia sesión con tu tipo y número de documento y tu clave virtual.
- Haz clic en "Iniciar videollamada" para conectarte con un asesor previsional en línea.
El asesor guiará el trámite y, una vez concluida la atención, recibirás un formulario en tu correo electrónico, el cual debes firmar manualmente y reenviar junto con los documentos solicitados durante la videollamada.
Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Ventajas del trámite por videollamada
- Ahorro de tiempo y recursos personales, evitando filas y traslados innecesarios.
- Atención personalizada en vivo por parte de asesores especializados.
- Conveniencia al realizar el trámite desde casa, ideal para personas con movilidad limitada o en zonas alejadas.
- Servicio gratuito y moderno, parte de los esfuerzos para digitalizar y agilizar trámites públicos.
¿Cómo contactarse con ONP?
Para resolver dudas o recibir orientación adicional durante el trámite:
- Comunícate con "ONP Te escucha" al (01) 634 2222, opción 1.
- Atención disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
