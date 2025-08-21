Cierre de calles en Lima este 24 de agosto: revisa el plan de desvíos vehiculares y vías alternas

Si tienes planeado movilizarte por Lima este domingo 24 de agosto, es importante que tengas en cuenta que diversas calles y avenidas de la capital peruana estarán cerradas temporalmente, debido a la 116 KIA Media Maratón de Lima y 10K powered by PUMA. Por ello, se implementará un plan especial de desvíos vehiculares.

Esta carrera contará con la participación de 20 mil personas que se reunirán en la Plaza de Armas de Lima, desde las 05:00 a. m. Los competidores de los 10k comenzarán a las 06:00 horas y la Media Maratón a las 07:00 de la mañana. Debido a la concentración de público, se tomó la medida del cierre temporal y rutas alternas.

Desvío vehicular este 24 de agosto por media maratón en Lima

Mantente informado sobre el plan de desvíos que se implementará con la finalidad de mantener la movilidad de los vecinos y conductores que recorrerán los distritos afectados, asimismo, hay un horario especial de restricción.

Desvío de 06:00 hrs. a 08:00 hrs por: Jr. Huallaga OE – Jr. Azángaro NS – Jr. Santa Rosa EO – Jr. Huancavelica EO – Jr. Camaná NS – Av. Nicolás de Piérola OE – Jr. De la Unión NS – Av. Paseo de la República NS – Ca. José Díaz NS – Jr. Madre de Dios NS

Debido a la media maratón del 24 de agosto, diversas calles y avenidas estarán cerradas.

Se restringirá circulación vehicular de 08:00 hrs. a 11:30 hrs por: Jr. Madre de Dios EO – Av. Arequipa SN – Jr. Manuel Corpancho EO (giro en U - Retorno Norte) – Av. Arequipa NS – Av. César Vallejo EO – Jr. General José María Córdova (giro en U - Retorno Este) – Av. César Vallejo OE – Av. Arequipa NS – Óv. De Miraflores OE (giro en U - Retorno Sur) – Av. Arequipa SN – **Calle La Habana OE – Ca. Luis Felipe Villarán SN – Óv. Pl. 27 de noviembre SN – Av. República de Colombia OE – Ca. Augusto Tamayo SN – Av. Juan de Arona OE – Av. Canaval y Moreyra OE – Calle 41 OE – Ca. Ricardo Angulo SN – Ca. 21 EO – Av. Canaval y Moreyra EO – Av. Juan de Arona EO – Av. Arequipa SN – Ca. Benjamín Roca García NS.

Rutas alternas para el 24 de agosto

De norte a sur

Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (ingreso rampa Puente Bauzate y Mesa)

Av. Tacna Cdra. 1 a 6 – Garcilazo de la Vega Cdra. 7 a 19 – Av. 28 de Julio cdra. 7 y 6 (Este a Oeste) – Plaza Bolognesi – Av. 28 de Julio Cdra. 6 y 7 (Oeste a este)

Av. República de Chile Cdra. 1 a 3

Av. Arenales Cdra. 3 a 25

Jorge Basadre Cdras. 2 y 3

Av. Camino Real Cdras. 1 a 12

Av. Emiliano Cavenecia Cdras. 3 a 1 - Óvalo Gutiérrez

Av. Comandante Espinar Cdras. 8 a 1

Av. Pablo Carriquiry Cdras. 1 a 8

Av. Gálvez Barnechea Cdras 1 a 13

De sur a norte