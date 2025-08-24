- Hoy:
EsSalud 2025: ¿Cómo saber dónde te atiendes? Esta es la guía que debes seguir para enterarte
EsSalud te ofrece una plataforma sencilla en la que podrás conocer cuál es el centro de atención que se te ha asignado como afiliado.
Las herramientas digitales del Seguro Social de Salud (EsSalud) permiten saber rápidamente dónde atenderte y qué cobertura tienes. Más allá de una simple consulta, EsSalud representa un sistema integral que protege tu salud, bienestar, y el de tu familia.
A continuación podrás enterarte de cómo saber cuál tu centro asignado, cómo pedir una cita, y conocer los diferentes seguros según tu situación laboral o personal. Estar al tanto de estos procesos te permite acceder a tus derechos con más rapidez y seguridad.EsSalud ofrece una plataforma para consultar dónde atenderse / FOTO: Difusión
¿Cómo saber dónde atenderte en EsSalud?
Puedes verificar tu centro de atención desde cualquier dispositivo:
- Paso a paso para usar "Dónde me atiendo":
- Ingresa al servicio "Dónde me atiendo" en la web de EsSalud.
- Introduce tu documento de identidad: DNI (incluye dígito verificador) o PTP/Carné de extranjería.
- Si usas DNI, agrega también tu fecha de nacimiento como medida de seguridad.
- Acepta la cláusula sobre tratamiento de datos personales y pulsa "Consultar".
- Obtendrás el nombre de tu Centro Asistencial asignado, dirección, tipo de seguro que tienes y vigencia de tu cobertura.
¿Cómo sacar una cita?
- Puedes llamar al número gratuito 411‑8000 desde Lima (también aplica para provincias), disponible las 24 h.
- También puedes acudir directamente al Centro Asistencial (CAS) con tu DNI y ficha clínica para solicitar tu cita en admisión.
Tipos de seguro en EsSalud: cuáles existen y a quiénes cubren
EsSalud no es un seguro único: adapta su cobertura según tu situación. Aquí los principales:
- Seguro Regular: Para trabajadores dependientes, pensionistas y sus derechohabientes (cónyuge, hijos menores, hijos mayores incapacitados). Cubre prevención, recuperación, maternidad, rehabilitación, prestaciones económicas y sociales.
- Seguro Potestativo (+SALUD): Pensado para personas que no son dependientes ("freelance", estudiantes, independientes). Permite incluir a familiares y cubre atención médica integral.
- Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (+PROTECCIÓN): Cubierta para trabajadores que realizan actividades peligrosas. Incluye atención, rehabilitación, asesoría en salud ocupacional y prótesis.
- Seguro Agrario: Dirigido a quienes laboran en el sector agrícola, ya sean dependientes o independientes. Incluye atención, prestaciones económicas y maternidad.
- Seguro contra Accidentes (+VIDA): Opcional y complementario. Ofrece indemnización en caso de muerte o invalidez por accidente (hasta S/80 000), junto a otros beneficios.
Además, EsSalud ofrece otros beneficios como subsidios por incapacidad temporal, periodos de latencia tras el cese laboral, bienestar social, entre otros.
¿Cómo confirmar si estás asegurado?
- Utiliza la plataforma Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA):
- Ingresa a la plataforma VIVA desde la web oficial de EsSalud.
- Selecciona tu tipo de documento (DNI, PTP, CE).
- Ingresa tu número de documento, CUI y fecha de nacimiento.
- Acepta la cláusula de datos personales y pulsa “Consultar”.
