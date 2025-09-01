0

Si tienes un familiar con más de 60 años, ¿es obligatorio que renueve su DNI azul por el electrónico?

El DNI electrónico acaba de ser anunciado como medio masivo de identificación en el Perú, dejando a un lado la emisión del DNI azul y el amarillo.

Daniela Alvarado
DNI: ¿Mayores de 60 años necesitan actualizar su documento?
FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
Con la implementación de la Resolución Jefatural 144-2025, el RENIEC marcó una transición histórica: desde el 28 de agosto de 2025, solo se emite el DNI electrónico 3.0. Este cambio busca modernizar y fortalecer la seguridad en la identificación ciudadana, sustituyendo al histórico DNI azul y amarillo.

A pesar de que ya no se producen estos formatos tradicionales, aquellos ciudadanos que aún los poseen pueden seguir utilizándolos hasta su fecha de vencimiento. No existe una obligación inmediata de cambiar al nuevo formato.

Además, una política relevante beneficia especialmente a los adultos mayores de 60 años: al renovar su DNI, reciben un documento con la leyenda "No caduca", evitando futuras actualizaciones y facilitando su acceso a diversos servicios.

DNI electrónico 3.0: ¿qué cambió?

Desde el 28 de agosto de 2025, el RENIEC dejó de emitir los DNI azul y amarillo, quedando como el único formato disponible el DNI electrónico 3.0. Los documentos tradicionales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de reemplazo inmediato.

El DNI electrónico 3.0 incorpora 64 elementos de seguridad, chip criptográfico y código QR, lo que lo hace más confiable y funcional en trámites digitales y presenciales.

Como incentivo para la adopción, se mantuvieron los precios anteriores hasta el 31 de diciembre de 2025: S/ 30 para mayores de 17 años y S/ 16 para menores. Las personas que pagaron por un DNI azul o amarillo antes del cambio pueden cambiarlo por el DNI electrónico sin costo adicional.

¿Es obligatorio cambiar a DNI electrónico teniendo más de 60 años?

No es obligatorio que los ciudadanos mayores de 60 años renueven su DNI azul por el electrónico, a menos que su documento esté vencido o en el periodo de renovación. El beneficio clave es que al renovar (sea azul o electrónico), su nuevo DNI llevará la leyenda "No caduca", lo que implica que no requerirán nuevas renovaciones en el futuro.

Este trámite se puede realizar de forma presencial o virtual, y los adultos mayores cuentan con atención preferencial en las oficinas del RENIEC. No se aplica penalización o multa si deciden mantener el DNI azul vigente hasta su vencimiento.

Beneficios para adultos mayores de 60 años

  • Documento sin fecha de caducidad ("No caduca"), lo que elimina la necesidad de renovar periódicamente.
  • Atención preferencial en módulos especiales dispuestos por RENIEC, para una experiencia más ágil y cómoda.
  • Si optan por obtener el DNI electrónico, podrán disfrutar de ventajas digitales como trámites en línea, firma electrónica y mayor seguridad.
  • No existe una presión normativa para cambiar inmediatamente, pero sí una invitación a aprovechar las ventajas tecnológicas del nuevo formato.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

