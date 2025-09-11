0
LO ÚLTIMO
Final de la Copa Sudamericana será en Paraguay

Remate de Aduanas 2025: LINK para compra laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde 1 sol

Muchas personas desconocen que pueden comprar productos a bajos precios en el remate de Aduanas. Accede al LINK oficial en la nota.

Roxana Aliaga
SUNAT remata productos desde 1 sol.
SUNAT remata productos desde 1 sol. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) está realizando una subasta en su portal web. En esta página las personas podrán comprar diversos productos que han sido abandonados en las Aduanas y están en buen estado. Lo mejor de todo es que los precios son sumamente bajos, esto genera mayor interés entre los compradores.

Si no estás en planilla y formas para de la Población Económicamente Activa (PEA), debes emitir recibo por honorarios para cobrar por tus servicios.

PUEDES VER: ¿No sabes cómo emitir un Recibo por Honorario? Con esta GUÍA lo harás en pocos pasos sin salir de casa

Remate Aduanas 2025: Link para comprar productos

En la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrás conocer la lista de todos los productos que están disponibles. Cada cierto tiempo estos se renuevan, por ello, es importante que la población esté al pendiente de las actualizaciones o publicaciones que se realicen.

  • Regístrate en la página oficial de Sunat
  • Ingresa al portal de Remate Aduanas Sunat (LINK)
  • Revisa la convocatoria a remate: Observa a detalle la lista de los objetos que Sunat tiene disponible en esos momentos. Si deseas obtener mayor detalle sobre el artículo, dale clic a la opción 'más detalles'
  • Realiza tu oferta por el producto que elegiste: Si deseas iniciar la subasta por uno de los artículos, haz tu oferta.
  • En caso de que ningún otro usuario realice una contraoferta por los artículos que elegiste, podrás llevarte a casa el producto.
sunat

Remates de SUNAT.

¿Qué garantías tienen los artículos rematados en el Portal de Remate de SUNAT?

La SUNAT no ofrece garantía por las mercancías ofertadas. Los objetos se rematan en el estado y condición en la que se encuentran. Por ello, se recomienda a los compradores verificar que el producto a adquirir deben estar al 100% antes de llevarlo a su vivienda, ya que no habrá reembolso.

Horario de exhibición de mercaderías

En la página web de la SUNAT, se dio a conocer cuáles son los horarios de atención de los almacenes de la Aduana, así como de los terminales de almacenamiento, con la finalidad de que los ciudadanos puedan ver el estado de los productos.

  • Horario de los almacenes de Aduanas: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 13:30 p.m. - 15:30 p.m.
  • Horario de los terminales de almacenamiento: De lunes a viernes 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y 14:00 p.m. a 16:00 p.m.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Puente Piedra recupera importante espacio público a favor de los ciudadanos

  2. Confirman feriado no laborable para el miércoles 24 de septiembre en Perú: ¿quiénes descansarán?

  3. Remate de Aduanas 2025: LINK para compra laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde 1 sol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano