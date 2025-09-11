Remate de Aduanas 2025: LINK para compra laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde 1 sol

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) está realizando una subasta en su portal web. En esta página las personas podrán comprar diversos productos que han sido abandonados en las Aduanas y están en buen estado. Lo mejor de todo es que los precios son sumamente bajos, esto genera mayor interés entre los compradores.

Remate Aduanas 2025: Link para comprar productos

En la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrás conocer la lista de todos los productos que están disponibles. Cada cierto tiempo estos se renuevan, por ello, es importante que la población esté al pendiente de las actualizaciones o publicaciones que se realicen.

Regístrate en la página oficial de Sunat

Ingresa al portal de Remate Aduanas Sunat (LINK)

Revisa la convocatoria a remate: Observa a detalle la lista de los objetos que Sunat tiene disponible en esos momentos. Si deseas obtener mayor detalle sobre el artículo, dale clic a la opción 'más detalles'

Realiza tu oferta por el producto que elegiste: Si deseas iniciar la subasta por uno de los artículos, haz tu oferta.

En caso de que ningún otro usuario realice una contraoferta por los artículos que elegiste, podrás llevarte a casa el producto.

Remates de SUNAT.

¿Qué garantías tienen los artículos rematados en el Portal de Remate de SUNAT?

La SUNAT no ofrece garantía por las mercancías ofertadas. Los objetos se rematan en el estado y condición en la que se encuentran. Por ello, se recomienda a los compradores verificar que el producto a adquirir deben estar al 100% antes de llevarlo a su vivienda, ya que no habrá reembolso.

Horario de exhibición de mercaderías

En la página web de la SUNAT, se dio a conocer cuáles son los horarios de atención de los almacenes de la Aduana, así como de los terminales de almacenamiento, con la finalidad de que los ciudadanos puedan ver el estado de los productos.