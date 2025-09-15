Machu Picchu dejaría de ser una de las 7 Maravillas del Mundo: New7Wonders lanzó fuerte advertencia
Ante los diversos problemas reportados en Machu Picchu, la New7Wonders anunció que tomará medidas drásticas. Más detalles en la nota.
Durante las últimas meses, diversos turistas denunciaron los diversos problemas que presentaron para visitar Machu Picchu. Esto generó que la New7Wonders advirtiera al Estado peruano y pobladores que la falta de gestión integral y sostenible haría que las ruinas incaicas dejen de ser una de las 7 Maravillas del Mundo.
PUEDES VER: Pésima noticia para el Perú: Machu Picchu ingresa internacionalmente a la "lista negra" en ranking de turismo
La entidad enfatizó que los precios elevados, denuncias de irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, conflictos sociales y descoordinación entre las instituciones responsables de su conservación generan que los turistas no tengan una grata experiencia, lo cual daña la imagen del Perú.
"La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano", puntualiza el comunicado de New7Wonders.
Comunicado de New7Wonders.
Además, la entidad solicitó que la población y el Gobierno trabajen en conjunto para que se garantice la gestión integral de Machu Picchu, que desde el 7 de julio del 2007 es considerado una de las 7 Maravillas del Mundo, esta designación generó que un mayor turismo en Cusco y Machu Picchu pueblo.
Machu Picchu está en la 'lista negra' de lugares turísticos
En junio del 2025, la conocida revista internacional Travel and Tour World (TTW) incluyó a Machu Picchu en la 'lista negra' de lugares turísticos que "ya no valen la pena visitar", esto se debe a los altos costos y la pérdida de la cultura al desgastar los senderos de la ciudadela.
- 1
San Martín de Porres lucirá modernas calles que mejorarán tránsito: obra va desde Caquetá hasta Zarumilla
- 2
Municipalidad de El Agustino anuncia campaña para vecinos: DNI gratis este lunes 15 de septiembre
- 3
¿Feid en Lima? Anuncian concierto gratis: dónde y a qué hora iniciaría la presentación del 'Ferxxo'
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50