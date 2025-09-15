Machu Picchu dejaría de ser una de las 7 Maravillas del Mundo: New7Wonders lanzó fuerte advertencia

Durante las últimas meses, diversos turistas denunciaron los diversos problemas que presentaron para visitar Machu Picchu. Esto generó que la New7Wonders advirtiera al Estado peruano y pobladores que la falta de gestión integral y sostenible haría que las ruinas incaicas dejen de ser una de las 7 Maravillas del Mundo.

La entidad enfatizó que los precios elevados, denuncias de irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, conflictos sociales y descoordinación entre las instituciones responsables de su conservación generan que los turistas no tengan una grata experiencia, lo cual daña la imagen del Perú.

"La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano", puntualiza el comunicado de New7Wonders.

Comunicado de New7Wonders.

Además, la entidad solicitó que la población y el Gobierno trabajen en conjunto para que se garantice la gestión integral de Machu Picchu, que desde el 7 de julio del 2007 es considerado una de las 7 Maravillas del Mundo, esta designación generó que un mayor turismo en Cusco y Machu Picchu pueblo.

Machu Picchu está en la 'lista negra' de lugares turísticos

En junio del 2025, la conocida revista internacional Travel and Tour World (TTW) incluyó a Machu Picchu en la 'lista negra' de lugares turísticos que "ya no valen la pena visitar", esto se debe a los altos costos y la pérdida de la cultura al desgastar los senderos de la ciudadela.