Procesión del Señor de los Milagros HOY: sigue EN VIVO el primer recorrido del Cristo Moreno

HOY, sábado 4 de octubre será la primera salida del Señor de los Milagros en 2025, a partir del mediodía. El anda recorrerá las calles del Centro de Lima.

Angie De La Cruz
Conoce a qué hora inicia la primera salida del Señor de los Milagros este sábado 4 de octubre.
Conoce a qué hora inicia la primera salida del Señor de los Milagros este sábado 4 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Señor de los Milagros saldrá desde el Santuario de las Nazarenas para realizar su primera procesión HOY, sábado 4 de octubre. Conoce AQUÍ dónde se encuentra el anda en tiempo real, qué calles recorrerá y toda la información sobre la divina imagen del Cristo Moreno que estará acompañada de cientos de fieles devotos.

Ruta del Señor de los Milagros HOY, 4 de octubre

El sábado 4 de octubre de 2025, el Señor de los Milagros realizará su primera salida procesional con el siguiente recorrido confirmado por la Hermandad: saldrá desde el Santuario de las Nazarenas, pasará por la Av. Tacna, la Av. Emancipación, los jirones Chancay y Conde de Superunda, para finalmente retornar por Av. Tacna hacia el Santuario.

Señor de los Milagros

Recorrido del Señor de los Milagros del sábado 4 de octubre.

¿A qué hora sale inicia la procesión del Señor de los Milagros HOY?

La procesión del Señor de los Milagros del sábado 4 de octubre partirá a las 12 del mediodía desde el Santuario de Las Nazarenas en Lima. A esa hora, el Cardenal Carlos Castillo realizará el toque de campana que dará la señal para que se lleve a cabo la levantada simultánea por 52 hermandades, entre nacionales e internacionales.

¿Dónde seguir la procesión del Señor de los Milagros?

Puedes ver la procesión del Señor de los Milagros, a través de Nazarenas TV, que transmitirá en vivo todos los recorridos de este año. Además, existe la opción del Canal HN, canal oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, y el Arzobispado de Lima.

Himno del Señor de los Milagros

Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión
tus fieles devotos, a implorar tu bendición.(bis)

Faro que guía, da a nuestras almas
la fe, esperanza, la caridad,
tu amor divino nos ilumine,
nos haga dignos de tu bondad.

Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión
tus fieles devotos, a implorar tu bendición.(bis)

Con paso firme de buen cristiano
hagamos grande nuestro Perú,
y unidos todos como una fuerza
te suplicamos nos des tu luz.

Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión
tus fieles devotos, a implorar tu bendición.(bis)

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

