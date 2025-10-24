Pensión más alta para jubilados de la ONP en 2025: ¿Qué requisitos deben cumplir los afiliados para acceder?

La jubilación constituye un momento clave en la vida laboral de una persona, pues marca el paso del periodo activo de trabajo al retiro y el disfrute de los frutos del esfuerzo acumulado durante años. En el Perú, el sistema público de pensiones administrado por la ONP a través del régimen del Decreto Ley N.º 19990, el llamado Sistema Nacional de Pensiones (SNP), establece una serie de condiciones para acceder a los beneficios de jubilación.

Una de las preguntas más recurrentes es cómo lograr la denominada pensión máxima que el sistema contempla: en 2025, este tope asciende a S/ 893 mensuales, siempre que se cumplan ciertos requisitos mínimos.

¿Qué se entiende por "pensión máxima de S/ 893"?

La pensión máxima de S/ 893 que se menciona en el régimen del SNP corresponde al monto máximo que un afiliado a la ONP puede percibir mensualmente, si cumple con los requisitos básicos que la normativa exige. Esto contempla dos variables fundamentales:

La edad a la cual se presenta la solicitud de jubilación.

Los años de contribuciones al sistema (aportaciones al SNP) que haya realizado el aportante.

Además, el monto que finalmente se reciba depende del promedio de las últimas remuneraciones efectivas que tuvo el trabajador antes de jubilarse. Cabe añadir que este monto de S/ 893 está regulado por el Decreto Ley N.º 19990 y fue fijado mediante el Decreto Supremo N.º 139‑2019‑EF.

Requisitos para aspirar a la pensión de S/ 893

Para que un aportante del SNP logre acceder al monto máximo de S/ 893 de pensión, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

Tener al menos 65 años de edad al momento de presentar la solicitud de jubilación ante la ONP.

al momento de presentar la solicitud de jubilación ante la ONP. Haber acreditado al menos 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) bajo la ONP.

Adicionalmente:

El cálculo de la pensión toma en cuenta los años de aportes y el promedio de las últimas remuneraciones efectivas del afiliado.

De ese monto se hace una deducción del 4% para el seguro de salud (EsSalud) , según la normativa vigente.

, según la normativa vigente. Si el afiliado no alcanza los 20 años de aportes, la ONP aplica la modalidad de "pensión proporcional", la cual fija montos menores: por ejemplo, entre 10 y menos de 15 años de aportes S/ 300; entre 15 y menos de 20 años S/ 400.

Estos requisitos son los que permiten establecer si un afiliado está en condiciones de solicitar la pensión máxima o si deberá acogerse a otra modalidad.

Pasos a seguir para tramitar la jubilación y asegurar tus aportes

Para garantizar que puedes aspirar al monto máximo y que tus aportes sean reconocidos correctamente, te recomendamos seguir estos pasos: