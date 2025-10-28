Bono de hasta S/ 10,700 para afiliados de la ONP: ¿Quiénes accederían? Estos son los requisitos

En el contexto actual del país, ante presiones económicas y sociales crecientes, surge una nueva propuesta legislativa que trae esperanza, y cierta incertidumbre, para los aportantes del sistema público de pensiones. El Oficina de Normalización Previsional (ONP), que administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), es protagonista de un proyecto del Congreso de la República del Perú que busca otorgar lo que algunos han denominado como un "bono" o pago extraordinario de hasta S/ 10 700 a ciertos afiliados que no logran acceder a pensión.

Al día de hoy, este planteamiento sigue siendo una iniciativa en trámite, sin que se haya convertido en normativa, lo que genera tanto expectativa como dudas entre los millones de afiliados al sistema. En esta nota informativa se recoge lo que se sabe hasta la fecha sobre esta propuesta: cuál es su contenido, quiénes podrían acceder, cuáles serían los requisitos y qué aspectos aún están en discusión.

¿Qué propone el proyecto de "bono" de S/ 10 700 de la ONP?

Se trata del proyecto de Ley N.º 12913/2025-CR, presentado por el congresista Víctor Raúl Cutipa Ccama (agrupación Juntos Por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial). La propuesta señala que los afiliados al SNP que están inscritos en la ONP y que no perciben pensión de ningún otro régimen previsional, podrían acceder a este beneficio.

El monto máximo planteado es equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que para 2025 se estima en S/ 10 700 (2 × UIT de S/5 350). En su diseño inicial, el desembolso se haría de forma fiscalizada: una primera parte de hasta 1 UIT y luego, 30 días después, la segunda parte de hasta 1 UIT, siempre que los aportes del afiliado lo permitan.

El proyecto aclara que este beneficio tendría carácter extraordinario, no remunerativo, no pensionable, y no serviría como base para nuevos aportes o cálculo de pensión futura. Hasta ahora, no se ha convertido en ley: el proyecto debe pasar por las comisiones del Congreso, ser debatido, aprobado y luego promulgado por el Poder Ejecutivo.

¿Quiénes accederían al "bono ONP" y cuáles serían los requisitos?

La iniciativa se orienta hacia los afiliados del sistema público de pensiones (SNP) administrado por la ONP que cumplen ciertas condiciones. Según los medios y la propuesta legislativa:

Afiliados activos o ex­afiliados del SNP que cuentan con aportes en la ONP y que no han accedido a pensión bajo ese régimen.

Que no estén percibiendo pensión por ningún otro régimen previsional (por ejemplo, que no tengan pensión por invalidez, sobrevivencia u otro sistema).

Que no hayan recibido el "Bono de Reconocimiento" u otro beneficio similar que se otorgó a quienes migraron al sistema privado.

Requisitos clave según el proyecto