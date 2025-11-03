- Hoy:
Trámite de DNI GRATIS este 4 de noviembre: horarios, ubicación y quiénes pueden beneficiarse con la campaña
La Reniec ha gestionado una nueva campaña este 4 de noviembre para que los ciudadanos puedan acceder a la documentación sin costo alguno.
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, ubicada en la provincia y departamento de Tacna, anunció la realización de una campaña gratuita de DNI electrónico (DNIe) dirigida a diversos grupos poblacionales. Esta jornada especial se llevará a cabo los días lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con el objetivo de facilitar el acceso a este documento a sectores que más lo necesitan.
La iniciativa busca promover la identificación digital segura entre los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes de 17 años, recién nacidos, niños y adolescentes de 0 a 16 años, así como adultos mayores. Esta campaña forma parte de las acciones municipales que buscan acercar los servicios del Estado a la población y reducir las brechas en el acceso al documento nacional de identidad electrónico.
Detalles de la campaña
Fechas y horario
- Fechas: Lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025.
- Horario de atención: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
- Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco, ubicado en el distrito de Ciudad Nueva, Tacna.
Ciudadanos podrán obtener el DNI electrónico sin costo este 3 y 4 de noviembre/ FOTO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Grupos beneficiarios
La campaña está dirigida a los siguientes grupos:
- Jóvenes de 17 años, quienes están próximos a cumplir la mayoría de edad.
- Recién nacidos, para la obtención de su primer DNI.
- Menores de 0 a 16 años, para trámites de renovación o actualización.
- Adultos mayores, que podrán acceder al documento electrónico de manera gratuita.
Cupos limitados
La Municipalidad informó que solo habrá 60 cupos disponibles para esta jornada, por lo que se recomienda a los interesados acudir con anticipación para asegurar su atención. El acceso será por orden de llegada, y se priorizará a los grupos previamente mencionados.
Requisitos y recomendaciones
Los menores de edad deben asistir acompañados por uno de sus padres o tutor legal, portando su DNI físico y, en el caso de recién nacidos, la partida de nacimiento original.
- Los jóvenes de 17 años deben llevar su DNI actual y asistir personalmente.
- Los adultos mayores deben portar su DNI físico vigente o caducado para el registro.
- Se recomienda llevar un lapicero azul y respetar las indicaciones del personal municipal y del RENIEC.
