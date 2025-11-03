Trámite de DNI GRATIS este 4 de noviembre: horarios, ubicación y quiénes pueden beneficiarse con la campaña

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, ubicada en la provincia y departamento de Tacna, anunció la realización de una campaña gratuita de DNI electrónico (DNIe) dirigida a diversos grupos poblacionales. Esta jornada especial se llevará a cabo los días lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con el objetivo de facilitar el acceso a este documento a sectores que más lo necesitan.

La iniciativa busca promover la identificación digital segura entre los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes de 17 años, recién nacidos, niños y adolescentes de 0 a 16 años, así como adultos mayores. Esta campaña forma parte de las acciones municipales que buscan acercar los servicios del Estado a la población y reducir las brechas en el acceso al documento nacional de identidad electrónico.

Detalles de la campaña

Fechas y horario

Fechas: Lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025.

Horario de atención: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco, ubicado en el distrito de Ciudad Nueva, Tacna.

Ciudadanos podrán obtener el DNI electrónico sin costo este 3 y 4 de noviembre/ FOTO: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva

Grupos beneficiarios

La campaña está dirigida a los siguientes grupos:

Jóvenes de 17 años, quienes están próximos a cumplir la mayoría de edad.

Recién nacidos, para la obtención de su primer DNI.

Menores de 0 a 16 años, para trámites de renovación o actualización.

Adultos mayores, que podrán acceder al documento electrónico de manera gratuita.

Cupos limitados

La Municipalidad informó que solo habrá 60 cupos disponibles para esta jornada, por lo que se recomienda a los interesados acudir con anticipación para asegurar su atención. El acceso será por orden de llegada, y se priorizará a los grupos previamente mencionados.

Requisitos y recomendaciones

Los menores de edad deben asistir acompañados por uno de sus padres o tutor legal, portando su DNI físico y, en el caso de recién nacidos, la partida de nacimiento original.