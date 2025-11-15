0
EN VIVO
Paraguay vs Estados Unidos por el amistoso

Este es el próximo feriado largo CONFIRMADO a nivel nacional y será en pocos días: quiénes descansan y por qué

Miles de trabajadores en el Perú podrán hacer un alto a sus labores durante los días correspondientes para descansar, por tratarse de un esperado feriado largo.

Daniela Alvarado
Feriado de este 9 y 10 de diciembre hacen fin de semana largo
Feriado de este 9 y 10 de diciembre hacen fin de semana largo | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Se viene un nuevo feriado largo en Perú que, según el calendario oficial de 2025, permitirá hasta cuatro días consecutivos de descanso para muchos trabajadores. Este "puente" se origina por la confluencia de feriados nacionales en diciembre, lo que genera una oportunidad especial para planear una escapada o simplemente un descanso prolongado.

Este 17 de noviembre será día no laborable en región del Perú

PUEDES VER: Gobierno confirma día no laborable este lunes 17 de noviembre: ¿Quiénes descansan y por qué?

¿Por qué hay feriado el 9 y 10 de diciembre en Perú?

  • 9 de diciembre: es feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, tal como lo establece la Ley N.º 31381.
  • 8 (lunes) de diciembre también es feriado (Inmaculada Concepción), según el calendario oficial.

Por eso, esos días se unen a los fines de semana: muchos trabajadores pueden tener descanso desde el sábado anterior hasta el martes, conformando un feriado largo de cuatro días consecutivos.

¿Quiénes descansan en este feriado largo?

Es un feriado nacional, es decir que aplica para trabajadores del sector público y privado, según el calendario oficial de feriados para 2025. Si alguien trabaja esos días (por ejemplo, en el sector privado que no dio descanso), la ley peruana indica que debe recibir un pago adicional por laborar en día feriado.

Este feriado largo es particularmente relevante para los trabajadores que no laboran fines de semana, ya que esos días se encadenan con los feriados de lunes y martes, permitiendo un descanso extendido.

Detalles clave del calendario de feriados

La Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) fue declarada feriado nacional por la Ley 31381, que señala que esta fecha es asueto para “todas las entidades e instituciones públicas". El calendario de feriados del Estado peruano también reconoce el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) como feriado.

Para los que laboren en estos días: la remuneración debe contemplar, además del pago por el feriado, un adicional si no se otorgó descanso compensatorio.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público

  2. ¿Se confirmó aumento del aguinaldo por Navidad 2025 al sector público? Fechas de pago y beneficiarios

  3. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano