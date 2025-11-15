Este es el próximo feriado largo CONFIRMADO a nivel nacional y será en pocos días: quiénes descansan y por qué

Se viene un nuevo feriado largo en Perú que, según el calendario oficial de 2025, permitirá hasta cuatro días consecutivos de descanso para muchos trabajadores. Este "puente" se origina por la confluencia de feriados nacionales en diciembre, lo que genera una oportunidad especial para planear una escapada o simplemente un descanso prolongado.

¿Por qué hay feriado el 9 y 10 de diciembre en Perú?

9 de diciembre: es feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, tal como lo establece la Ley N.º 31381.

8 (lunes) de diciembre también es feriado (Inmaculada Concepción), según el calendario oficial.

Por eso, esos días se unen a los fines de semana: muchos trabajadores pueden tener descanso desde el sábado anterior hasta el martes, conformando un feriado largo de cuatro días consecutivos.

¿Quiénes descansan en este feriado largo?

Es un feriado nacional, es decir que aplica para trabajadores del sector público y privado, según el calendario oficial de feriados para 2025. Si alguien trabaja esos días (por ejemplo, en el sector privado que no dio descanso), la ley peruana indica que debe recibir un pago adicional por laborar en día feriado.

Este feriado largo es particularmente relevante para los trabajadores que no laboran fines de semana, ya que esos días se encadenan con los feriados de lunes y martes, permitiendo un descanso extendido.

Detalles clave del calendario de feriados

La Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) fue declarada feriado nacional por la Ley 31381, que señala que esta fecha es asueto para “todas las entidades e instituciones públicas". El calendario de feriados del Estado peruano también reconoce el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) como feriado.

Para los que laboren en estos días: la remuneración debe contemplar, además del pago por el feriado, un adicional si no se otorgó descanso compensatorio.