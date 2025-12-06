Municipalidad de Comas anunció muy buena noticia a los vecinos este 8 y 9 de diciembre

La Municipalidad de Comas anunció mediante sus redes sociales una excelente noticia que generó una gran alegría entre los vecinos del distrito. La entidad busca que la población de esta zona sienta el compromiso del municipio de Lima Norte.

Municipalidad de Comas atenderá el 8 y 9 de diciembre

"¡COMAS NO PARA… Y ATENDEMOS LOS FERIADOS! No hay excusa para seguir aprovechando la AMNISTÍA. Este lunes 08 y martes 09 de diciembre atenderemos de manera normal", indica la publicación del municipio de este conocido distrito de Lima Norte.

Los vecinos que quieran realizar sus pagos de amnistía deben saber que la atención será de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. La recaudación del dinero será de manera normal en caja.

Se debe tener en cuenta que, hasta el 31 de diciembre, la Municipalidad de Comas está que ofrece un 90% de descuento en el impuesto predial de arbitrio municipal, multas tributarias y multas administrativas.

De esta manera, la población que tiene deudas con la entidad, podrá evitar embargos. El municipio indica que gracias a estos pagos podrán realizar más obtas y m