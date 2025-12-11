Cronograma de pagos para trabajadores del sector público: fechas de sueldo y aguinaldo en diciembre 2025

La Navidad cada vez está más cerca y los trabajadores del país esperan con ansias los pagos correspondientes a esta temporada. Los servidores del sector público no solo accederán a su sueldo mediante las agencias del Banco de la Nación, también gozarán del aguinaldo, que tiene un monto de S/ 300.

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en diciembre 2025

El Banco de la Nación ya dio a conocer las fechas de abono en favor de los trabajadores del sector público para diciembre 2025. Recuerda que el aguinaldo se entregará en la planilla de este último mes del año:

Fecha de pago Entidad estatal Martes 16 de diciembre Educación (incluye universidades)

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia

Gobiernos Regionales

Contraloría

Congreso

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Ministerio de Energía y Minas Miércoles 17 de diciembre Ministerio del Interior

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Defensoría del Pueblo Jueves 18 de diciembre Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo

RENIEC Viernes 19 de diciembre Ministerio de la Producción

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

ONPE

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional

Teniendo en cuenta estas fechas del cronograma establecido, en menos de una semana inicia el pago de sueldo para los trabajadores públicos del país. Asimismo, el aguinaldo de 300 soles llegará conjuntamente en este abono, con la finalidad de brindar apoyo económico a los beneficiarios.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en Perú?

El pago del aguinaldo está dirigido a trabajadores del sector público bajo el Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 29944 (educadores), Ley N.º 30512 (personal de salud), Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), docentes universitarios de la Ley N.º 30220, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de la salud (del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153) y pensionistas (Ley N.º 15117, los decretos leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091).

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo en diciembre 2025?

Estar laborando al 30 de junio para el aguinaldo de Fiestas Patrias o al 30 de noviembre para el de Navidad (o en licencia con goce de remuneraciones, descanso vacacional o recibiendo subsidios según ley).