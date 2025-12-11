- Hoy:
Cronograma de pagos para trabajadores del sector público: fechas de sueldo y aguinaldo en diciembre 2025
Revisa en qué fechas cobrarán los trabajadores del sector estatal su sueldo, según la entidad, y el pago del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre 2025.
La Navidad cada vez está más cerca y los trabajadores del país esperan con ansias los pagos correspondientes a esta temporada. Los servidores del sector público no solo accederán a su sueldo mediante las agencias del Banco de la Nación, también gozarán del aguinaldo, que tiene un monto de S/ 300.
Cronograma de pagos para trabajadores públicos en diciembre 2025
El Banco de la Nación ya dio a conocer las fechas de abono en favor de los trabajadores del sector público para diciembre 2025. Recuerda que el aguinaldo se entregará en la planilla de este último mes del año:
|Fecha de pago
|Entidad estatal
|Martes 16 de diciembre
|Educación (incluye universidades)
Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio de Defensa
Poder Judicial
Ministerio Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Justicia
Gobiernos Regionales
Contraloría
Congreso
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Ministerio de Energía y Minas
|Miércoles 17 de diciembre
|Ministerio del Interior
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Defensoría del Pueblo
|Jueves 18 de diciembre
|Ministerio de Salud
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio de Cultura
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Trabajo
RENIEC
|Viernes 19 de diciembre
|Ministerio de la Producción
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
ONPE
Fuero Militar Policial
Junta Nacional de Justicia
Jurado Nacional de Elecciones
Tribunal Constitucional
Teniendo en cuenta estas fechas del cronograma establecido, en menos de una semana inicia el pago de sueldo para los trabajadores públicos del país. Asimismo, el aguinaldo de 300 soles llegará conjuntamente en este abono, con la finalidad de brindar apoyo económico a los beneficiarios.
Los trabajadores del Estado peruano accederán a sueldo mediante el Banco de la Nación.
¿Quiénes cobran el aguinaldo en Perú?
El pago del aguinaldo está dirigido a trabajadores del sector público bajo el Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 29944 (educadores), Ley N.º 30512 (personal de salud), Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), docentes universitarios de la Ley N.º 30220, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de la salud (del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1153) y pensionistas (Ley N.º 15117, los decretos leyes N.º 19846 y N.º 20530, el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM y la Ley N.º 28091).
¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo en diciembre 2025?
- Estar laborando al 30 de junio para el aguinaldo de Fiestas Patrias o al 30 de noviembre para el de Navidad (o en licencia con goce de remuneraciones, descanso vacacional o recibiendo subsidios según ley).
- Tener una antigüedad mínima (generalmente tres meses) si se quiere el monto completo, de lo contrario se paga de forma proporcional.
