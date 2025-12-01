Cronograma de pagos sector educación 2025: Fechas para cobrar el sueldo y aguinaldo vía Banco de la Nación

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que las remuneraciones correspondientes a diciembre comenzarán a pagarse desde el jueves 11, de acuerdo al cronograma publicado por el Banco de la Nación. Además, del sueldo, este sector accederá al aguinaldo por fin de año.

El depósito será efectuado en la cuenta bancaria de cada trabajador. Si quieres conocer cuándo inicia el pago para el sector educación, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque podrías ser uno de los primeros en cobrar.

El Banco de la Nación ya publicó el cronograma de pagos de diciembre.

Cronograma de pagos sector educación 2025

De acuerdo al Decreto de Ley N° 20530, el sector educación cobrará su salario el jueves 11 de diciembre, esta fecha también incluye a los maestros de Universidades. El pago se realizará de manera directa al Banco de la Nación.

Jueves 11

Ministerio de Educación (inc. Universidades)

Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ministerio de Defensa.

Poder Judicial.

Ministerio Público.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Justicia.

Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.

Contraloría General de la República.

Congreso de la República.

Ministerio Agrario y Riego.

Presidencia del Consejo de Ministros.

Viernes 12

Ministerio del Interior.

Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Defensoría del Pueblo.

Lunes 15

Ministerio de Salud.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de Cultura.

Ministerio del Ambiente.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

Martes 16

Ministerio de la Producción.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Junta Nacional de Justicia.

Jurado Nacional de Elecciones.

Tribunal Constitucional.

Banco de la Nación: horario de atención

Se debe tener en cuenta que el Banco de la Nación, cuenta con tres tipos de agencia. La 1 y 2 tiene un horario habitual de 8:15 de la mañana a 17:00 p.m. de lunes a viernes, los sábados la atención comienza a las 9:15 de mañana y termina a las 1:00 de la tarde.

La agencia tipo 3 comenzará a atender al público de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Mientras que los sábados, los clientes y usuarios tendrán a su disposición canales alternos de la entidad financiera, como agentes BN, cajeros, banca móvil y banca por Internet.