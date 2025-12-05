0
Banco de la Nación anuncia que su app no funcionará el 6 de diciembre: conoce el horario y motivo

El Banco de la Nación emitió un reciente comunicado mediante sus redes e informó que este sábado 6 de diciembre, los usuarios no podrán ingresar a su app móvil.

Angie De La Cruz
Banco de la Nación anuncia mantenimiento y su app no funcionará el sábado 6 de diciembre.
Banco de la Nación anuncia mantenimiento y su app no funcionará el sábado 6 de diciembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Si eres cliente del Banco de la Nación es importante que tengas en cuenta que la entidad bancaria informó que, este sábado 6 de diciembre realizará mantenimiento, generando que su aplicativo digital no funcione, en el horario de medianoche hasta las 6 de la mañana. ¡Toma tus precauciones!

"Informamos a nuestros clientes que el sábado 6 de diciembre, desde las 00:00 a.m. hasta las 06:00 a. m., realizaremos un mantenimiento programado de nuestra App Banca Móvil y del servicio de Interoperabilidad. Durante este periodo, ambos servicios no estarán disponibles.", señaló el comunicado de la entidad financiera.

Banco de la Nación

Banco de la Nación realizará mantenimiento este sábado 6 de diciembre.

Debido a esta acción, el Banco de la Nación exhortó a los usuarios a tomar sus debidas precauciones. "Durante este periodo, ambos servicios no estarán disponibles. Le recomendamos realizar sus operaciones antes o después del horario indicado. Agradecemos su comprensión.", agregó.

Ante este reciente comunicado por parte de la entidad financiera, diversos clientes comentaron en redes sociales su incomodidad y fastidio, puesto que en las recientes semanas se ha presentado la misma situación, respecto a la suspensión temporal de las plataformas digitales, impidiendo que se puedan realizar operaciones en la app.

Le recomendamos que tome sus precauciones en dicha jornada de mantenimiento, de las 00:00 a.m. hasta las 06:00 a. m., puesto que si desea realizar algún trámite de urgencia mediante la app del Banco de la Nación no podrá hacerlo, además, los agentes BN no atienden en el horario indicado.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

