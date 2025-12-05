Banco de la Nación anuncia que su app no funcionará el 6 de diciembre: conoce el horario y motivo

Si eres cliente del Banco de la Nación es importante que tengas en cuenta que la entidad bancaria informó que, este sábado 6 de diciembre realizará mantenimiento, generando que su aplicativo digital no funcione, en el horario de medianoche hasta las 6 de la mañana. ¡Toma tus precauciones!

"Informamos a nuestros clientes que el sábado 6 de diciembre, desde las 00:00 a.m. hasta las 06:00 a. m., realizaremos un mantenimiento programado de nuestra App Banca Móvil y del servicio de Interoperabilidad. Durante este periodo, ambos servicios no estarán disponibles.", señaló el comunicado de la entidad financiera.

Banco de la Nación realizará mantenimiento este sábado 6 de diciembre.

Debido a esta acción, el Banco de la Nación exhortó a los usuarios a tomar sus debidas precauciones. "Durante este periodo, ambos servicios no estarán disponibles. Le recomendamos realizar sus operaciones antes o después del horario indicado. Agradecemos su comprensión.", agregó.

Ante este reciente comunicado por parte de la entidad financiera, diversos clientes comentaron en redes sociales su incomodidad y fastidio, puesto que en las recientes semanas se ha presentado la misma situación, respecto a la suspensión temporal de las plataformas digitales, impidiendo que se puedan realizar operaciones en la app.

Le recomendamos que tome sus precauciones en dicha jornada de mantenimiento, de las 00:00 a.m. hasta las 06:00 a. m., puesto que si desea realizar algún trámite de urgencia mediante la app del Banco de la Nación no podrá hacerlo, además, los agentes BN no atienden en el horario indicado.