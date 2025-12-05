Banco de la Nación anuncia que su app no funcionará el 6 de diciembre: conoce el horario y motivo
El Banco de la Nación emitió un reciente comunicado mediante sus redes e informó que este sábado 6 de diciembre, los usuarios no podrán ingresar a su app móvil.
Si eres cliente del Banco de la Nación es importante que tengas en cuenta que la entidad bancaria informó que, este sábado 6 de diciembre realizará mantenimiento, generando que su aplicativo digital no funcione, en el horario de medianoche hasta las 6 de la mañana. ¡Toma tus precauciones!
PUEDES VER: Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
"Informamos a nuestros clientes que el sábado 6 de diciembre, desde las 00:00 a.m. hasta las 06:00 a. m., realizaremos un mantenimiento programado de nuestra App Banca Móvil y del servicio de Interoperabilidad. Durante este periodo, ambos servicios no estarán disponibles.", señaló el comunicado de la entidad financiera.
Banco de la Nación realizará mantenimiento este sábado 6 de diciembre.
Debido a esta acción, el Banco de la Nación exhortó a los usuarios a tomar sus debidas precauciones. "Durante este periodo, ambos servicios no estarán disponibles. Le recomendamos realizar sus operaciones antes o después del horario indicado. Agradecemos su comprensión.", agregó.
Ante este reciente comunicado por parte de la entidad financiera, diversos clientes comentaron en redes sociales su incomodidad y fastidio, puesto que en las recientes semanas se ha presentado la misma situación, respecto a la suspensión temporal de las plataformas digitales, impidiendo que se puedan realizar operaciones en la app.
Le recomendamos que tome sus precauciones en dicha jornada de mantenimiento, de las 00:00 a.m. hasta las 06:00 a. m., puesto que si desea realizar algún trámite de urgencia mediante la app del Banco de la Nación no podrá hacerlo, además, los agentes BN no atienden en el horario indicado.
- 1
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 2
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
- 3
Retiro ONP 2025: requisitos y posible cronograma de pagos por hasta 20,600 soles
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90