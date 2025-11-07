- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
APP del Banco de la Nación dejará de funcionar: usuarios no podrán realizar operaciones en esta fecha
El Banco de la Nación suspenderá sus servicios durante este fin de semana y generó preocupación en la comunidad de usuarios.
Este sábado 8 de noviembre, desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas, la aplicación móvil del Banco de la Nación (BN) estará fuera de servicio por mantenimiento programado. Durante ese lapso, la entidad ha informado a través de su perfil oficial en Instagram que no será posible utilizar dicho canal para realizar ciertas operaciones habituales.
Banco de la Nación suspenderá servicio este 8 de noviembre/ FOTO: Instagram
Operaciones que no se podrán realizar
Según el comunicado publicado en Instagram del Banco de la Nación, durante el horario indicado los usuarios no podrán:
- Acceder a la aplicación móvil del Banco de la Nación para consultar saldos o movimientos.
- Realizar transferencias a otras cuentas o pagos a través de la aplicación.
- Ejecutar pagos con código QR ni otras transacciones digitales vinculadas a la app.
- Solicitar operaciones que requieran el canal de la app, tales como afiliación de nuevos servicios o gestión de claves digitales.
Eventualmente, podría haber restricción de otros canales digitales relacionados: banca por internet, banca móvil u otros servicios interconectados al sistema en mantenimiento (aunque el comunicado se centra en la app).
Recomendaciones a los usuarios
Se aconseja a los clientes del Banco de la Nación que:
- Programen sus transacciones digitales antes de las 00:00 horas del sábado o realicen las operaciones luego de las 06:00 horas, cuando se espera que el servicio haya sido restablecido.
- Eviten programar pagos, transferencias u otra operación crítica durante el lapso de mantenimiento.
- Verifiquen que otros medios alternativos (como cajeros automáticos o atención presencial) estén disponibles si tienen urgencias financieras.
- Revisen los mensajes oficiales del banco en sus redes sociales o canales de comunicación, por si hubiese ampliaciones del horario o incidencias imprevistas.
- El Banco de la Nación informa que esta interrupción es parte de sus labores de mantenimiento para garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de sus plataformas digitales. Se agradece la comprensión de los usuarios mientras se realizan estos trabajos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50