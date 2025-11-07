APP del Banco de la Nación dejará de funcionar: usuarios no podrán realizar operaciones en esta fecha

Este sábado 8 de noviembre, desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas, la aplicación móvil del Banco de la Nación (BN) estará fuera de servicio por mantenimiento programado. Durante ese lapso, la entidad ha informado a través de su perfil oficial en Instagram que no será posible utilizar dicho canal para realizar ciertas operaciones habituales.

Operaciones que no se podrán realizar

Según el comunicado publicado en Instagram del Banco de la Nación, durante el horario indicado los usuarios no podrán:

Acceder a la aplicación móvil del Banco de la Nación para consultar saldos o movimientos.

Realizar transferencias a otras cuentas o pagos a través de la aplicación.

Ejecutar pagos con código QR ni otras transacciones digitales vinculadas a la app.

Solicitar operaciones que requieran el canal de la app, tales como afiliación de nuevos servicios o gestión de claves digitales.

Eventualmente, podría haber restricción de otros canales digitales relacionados: banca por internet, banca móvil u otros servicios interconectados al sistema en mantenimiento (aunque el comunicado se centra en la app).

Recomendaciones a los usuarios

Se aconseja a los clientes del Banco de la Nación que:

Programen sus transacciones digitales antes de las 00:00 horas del sábado o realicen las operaciones luego de las 06:00 horas, cuando se espera que el servicio haya sido restablecido.

Eviten programar pagos, transferencias u otra operación crítica durante el lapso de mantenimiento.

Verifiquen que otros medios alternativos (como cajeros automáticos o atención presencial) estén disponibles si tienen urgencias financieras.

Revisen los mensajes oficiales del banco en sus redes sociales o canales de comunicación, por si hubiese ampliaciones del horario o incidencias imprevistas.