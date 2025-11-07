0
APP del Banco de la Nación dejará de funcionar: usuarios no podrán realizar operaciones en esta fecha

El Banco de la Nación suspenderá sus servicios durante este fin de semana y generó preocupación en la comunidad de usuarios.

Daniela Alvarado
Banco de la Nación suspenderá sus servicio
Banco de la Nación suspenderá sus servicio | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Este sábado 8 de noviembre, desde las 00:00 horas hasta las 06:00 horas, la aplicación móvil del Banco de la Nación (BN) estará fuera de servicio por mantenimiento programado. Durante ese lapso, la entidad ha informado a través de su perfil oficial en Instagram que no será posible utilizar dicho canal para realizar ciertas operaciones habituales.

Banco de la Nación

Banco de la Nación suspenderá servicio este 8 de noviembre/ FOTO: Instagram

Operaciones que no se podrán realizar

Según el comunicado publicado en Instagram del Banco de la Nación, durante el horario indicado los usuarios no podrán:

  • Acceder a la aplicación móvil del Banco de la Nación para consultar saldos o movimientos.
  • Realizar transferencias a otras cuentas o pagos a través de la aplicación.
  • Ejecutar pagos con código QR ni otras transacciones digitales vinculadas a la app.
  • Solicitar operaciones que requieran el canal de la app, tales como afiliación de nuevos servicios o gestión de claves digitales.

Eventualmente, podría haber restricción de otros canales digitales relacionados: banca por internet, banca móvil u otros servicios interconectados al sistema en mantenimiento (aunque el comunicado se centra en la app).

Recomendaciones a los usuarios

Se aconseja a los clientes del Banco de la Nación que:

  • Programen sus transacciones digitales antes de las 00:00 horas del sábado o realicen las operaciones luego de las 06:00 horas, cuando se espera que el servicio haya sido restablecido.
  • Eviten programar pagos, transferencias u otra operación crítica durante el lapso de mantenimiento.
  • Verifiquen que otros medios alternativos (como cajeros automáticos o atención presencial) estén disponibles si tienen urgencias financieras.
  • Revisen los mensajes oficiales del banco en sus redes sociales o canales de comunicación, por si hubiese ampliaciones del horario o incidencias imprevistas.
  • El Banco de la Nación informa que esta interrupción es parte de sus labores de mantenimiento para garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de sus plataformas digitales. Se agradece la comprensión de los usuarios mientras se realizan estos trabajos.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

