El MTC confirmó que el Serpentín de Pasamayo permanecerá cerrado hasta el 2028

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la restricción temporal del acceso y circulación de vehículos de transporte de personas en el Serpentín de Pasamayo (Ruta Nacional PE-1NA). Esta ruta es una de las más populares y peligrosas del país, ya que permite el acceso a diversos destinos.

La medida fue oficializada por la Resolución Directoral N° 031-2025-MTC/18 y fue publicada este domingo 21 de diciembre del 2025 en el Diario El Peruano. La población debe saber que, la medida tendrá vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2027.

Recordemos que, el Serpentín del Pasamayo conecta Lima con Huaral. Este tramo se caracteriza por sus curvas cerradas y pronunciadas pendientes. Según el MTC, la restricción alcanza los vehículos de las categorías M2 y M3, que abarca ómnibuses y microbuses.

Vehículos que no circularán en el Serpentín de Pasamayo.

La disposición surge tras nuevos informes técnicos y recomendaciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). La entidad indicó que la vía tiene alta exposición a deslizamientos, así como otros riesgos naturales.

El MTC busca disminuir los accidentes y resguardar la integridad de los viajeros en esta ruta crítica, fomentando el tránsito por la nueva autopista por ser una alternativa más segura y eficiente.