El MTC confirmó que el Serpentín de Pasamayo permanecerá cerrado hasta el 2028
El Ministerio de Transporte anunció que el Serpentín de Pasamayo fue cerrado por ser considerado una ruta de alto riesgo para la población.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la restricción temporal del acceso y circulación de vehículos de transporte de personas en el Serpentín de Pasamayo (Ruta Nacional PE-1NA). Esta ruta es una de las más populares y peligrosas del país, ya que permite el acceso a diversos destinos.
PUEDES VER: Municipalidad de Puente Piedra advierte riesgo de caída de importante puente de la Panamericana Norte
La medida fue oficializada por la Resolución Directoral N° 031-2025-MTC/18 y fue publicada este domingo 21 de diciembre del 2025 en el Diario El Peruano. La población debe saber que, la medida tendrá vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2027.
Recordemos que, el Serpentín del Pasamayo conecta Lima con Huaral. Este tramo se caracteriza por sus curvas cerradas y pronunciadas pendientes. Según el MTC, la restricción alcanza los vehículos de las categorías M2 y M3, que abarca ómnibuses y microbuses.
Vehículos que no circularán en el Serpentín de Pasamayo.
La disposición surge tras nuevos informes técnicos y recomendaciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). La entidad indicó que la vía tiene alta exposición a deslizamientos, así como otros riesgos naturales.
El MTC busca disminuir los accidentes y resguardar la integridad de los viajeros en esta ruta crítica, fomentando el tránsito por la nueva autopista por ser una alternativa más segura y eficiente.
