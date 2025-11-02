¿Cómo acceder al beneficio que ofrece el MTC a conductores? Estos son los requisitos

En su esfuerzo por promover la seguridad vial y reconocer las buenas prácticas al volante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reforzado durante 2025 un incentivo dirigido a los conductores responsables que mantienen un historial limpio en sus licencias de conducir.

El beneficio forma parte del Sistema de Licencias de Conducir por Puntos, una herramienta implementada por el MTC que busca reducir los índices de infracciones y accidentes de tránsito, premiando a quienes demuestran un comportamiento ejemplar en la vía pública.

Este sistema no solo sanciona a los infractores restando puntos por cada falta cometida, sino que también otorga bonificaciones a los conductores que demuestran constancia en el cumplimiento de las normas. AQUÍ te explicamos en detalle en qué consiste este beneficio, los requisitos para acceder y su vigencia.

¿En qué consiste el beneficio del MTC para buenos conductores?

El beneficio por buena conducta vial consiste en una bonificación de 20 puntos otorgada automáticamente por el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos, administrado por el MTC.

Estos puntos se añaden al puntaje total de la licencia de conducir del beneficiario y sirven como margen de seguridad frente a eventuales sanciones futuras. Es decir, si el conductor comete posteriormente una infracción leve o moderada, el saldo adicional de puntos le otorga mayor tolerancia antes de alcanzar el límite de suspensión o cancelación del brevete.

Según el MTC, este beneficio tiene una vigencia de 24 meses (dos años) a partir de su otorgamiento y forma parte del sistema de incentivos diseñado para reforzar la educación y responsabilidad vial en el país.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El reconocimiento está dirigido a todos los conductores que cumplan las siguientes condiciones:

Haber transcurrido más de dos años consecutivos sin cometer infracciones de tránsito.

Se considera cualquier tipo de infracción: leve, grave o muy grave.

El periodo de dos años se calcula desde la última sanción firme registrada en el sistema del MTC.

Contar con una licencia de conducir vigente.

El beneficio aplica a todas las clases y categorías de licencias: profesionales y no profesionales.

Estar inscrito en el Sistema Nacional de Conductores.

No haber acumulado suspensiones ni cancelaciones de licencia durante el periodo evaluado.

Una vez verificados estos requisitos, el MTC otorga la bonificación de 20 puntos de manera automática, sin necesidad de que el conductor presente una solicitud.

¿Cómo verificar si cuentas con la bonificación?

Los conductores pueden comprobar si ya recibieron la bonificación ingresando al portal del MTC: https://slcp.mtc.gob.pe/

En este enlace se puede:

Consultar el historial de puntos acumulados, infracciones y sanciones.

Verificar si el bono de 20 puntos ha sido aplicado.

Descargar el reporte actualizado de la licencia de conducir.

¿Cuál es la vigencia del beneficio?

La bonificación de 20 puntos tiene una vigencia de 24 meses a partir de la fecha en que se concede. Si el conductor mantiene un récord limpio durante ese periodo, conservará su puntaje íntegro.

Sin embargo, si comete alguna infracción en ese tiempo, los puntos pueden reducirse según la gravedad de la falta (de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito)