Parque de las Leyendas confirma ingreso GRATIS todo enero 2026: conoce quiénes son los beneficiados

Comenzar el año con actividades al aire libre y en familia es uno de los deseos más comunes tras las celebraciones de fin de año. En ese espíritu, el Parque de las Leyendas, uno de los espacios culturales, educativos y recreativos más emblemáticos de Lima, anunció una medida especial para enero de 2026 que sin duda atraerá a miles de visitantes, y se trata del ingreso completamente gratuito durante todo el mes.

Esta iniciativa no solo busca promover el disfrute de la naturaleza y la biodiversidad, sino también facilitar el acceso a experiencias educativas y culturales al inicio del nuevo año. El zoológico, que alberga especies nativas y exóticas y ofrece programas de conservación ambiental, abrirá sus puertas en sus sedes de San Miguel y Huachipa con esta oportunidad única de ingreso libre, además de promover actividades complementarias como recorridos guiados y talleres temáticos.

A continuación te dejamos todos los detalles para que puedas conocer en qué consiste esta medida, quiénes podrán acceder al beneficio y qué podrás disfrutar durante tu visita.

¿En qué consiste la oportunidad de ingreso gratis en enero 2026?

Durante todo el mes de enero de 2026, el Parque de las Leyendas ofrecerá entrada gratuita para el público en sus dos sedes principales en Lima: San Miguel y Huachipa. Esto implica que visitantes podrán acceder a las instalaciones sin pagar el ticket habitual, así como participar de las actividades especiales que se programen para la temporada.

La medida fue confirmada como parte de un esfuerzo por incentivar el acceso inclusivo a espacios de cultura, educación y naturaleza desde el inicio del año, facilitando que más familias, estudiantes y turistas puedan disfrutar del parque sin que el costo de entrada sea una barrera.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio de ingreso gratuito?

El ingreso libre al Parque de las Leyendas en enero de 2026 se limita exclusivamente a ciertos grupos:

Personas con discapacidad, presentando su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), junto con un acompañante.

Guías oficiales de turismo con credencial vigente emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o autoridades regionales.

Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional con la documentación que los acredite.

¿Dónde aplica el ingreso gratuito?

El beneficio se aplicará en ambas sedes del Parque de las Leyendas:

Sede San Miguel (ubicación central del zoológico): con acceso a sus diversas áreas temáticas, exhibiciones de fauna y espacios educativos.

Sede Huachipa (segundo recinto con más exhibiciones y zonas de contacto): igualmente habilitada para recibir visitantes sin costo durante todo enero.

No existen restricciones de horarios ni de días: el ingreso gratuito estará vigente todos los días del mes, facilitando las visitas familiares, escolares o turísticas