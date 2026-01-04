Verifica AQUÍ si estás afiliado al SIS en enero 2026: consulta con DNI tu registro para atención

En el Perú, el Seguro Integral de Salud (SIS) cumple un rol fundamental al garantizar el acceso a servicios de salud a millones de ciudadanos, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. A través del SIS, las personas pueden recibir atención médica gratuita o de bajo costo en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA).

Sin embargo, muchas personas no tienen claro si están afiliadas al SIS, si su seguro sigue activo o si han sido dadas de baja por algún cambio en su situación laboral o migración a otro seguro, como EsSalud.

Esta duda suele surgir al momento de necesitar atención médica, realizar un trámite o afiliar a un familiar. Por ello, es clave conocer cómo verificar fácilmente tu estado en el SIS usando tu DNI, un proceso que hoy puede realizarse de forma rápida y gratuita, incluso por internet.

Afiliados al SIS pueden acceder a sus servicios médicos de manera regular / FOTO: SIS

¿Qué es el SIS y a quiénes está dirigido?

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro público administrado por el Estado peruano que brinda cobertura en salud a:

Personas en situación de pobreza o pobreza extrema.

Niños, niñas y adolescentes.

Gestantes.

Adultos mayores.

Personas sin otro tipo de seguro de salud activo.

El SIS cubre consultas médicas, medicamentos, exámenes, hospitalización, cirugías y otros servicios, según el plan de aseguramiento al que esté afiliado el ciudadano.

¿Cómo saber si estás afiliado al SIS con tu DNI?

La forma más sencilla de verificar si estás registrado en el SIS es usando tu Documento Nacional de Identidad (DNI). El proceso es gratuito y no requiere usuario ni contraseña. Puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta del SIS.

Selecciona el tipo de documento (DNI).

Ingresa tu número de DNI.

Digita el código de verificación que aparece en pantalla.

Haz clic en "Consultar".

En pocos segundos, el sistema te mostrará si estás afiliado y qué tipo de SIS tienes.

¿Qué información aparece al consultar tu SIS?

Al realizar la consulta con tu DNI, el sistema puede mostrar:

Afiliado activo: cuentas con SIS vigente y puedes atenderte en establecimientos del MINSA.

Afiliado inactivo o dado de baja: ya no tienes cobertura SIS, generalmente porque ahora figuras con otro seguro (como EsSalud) o por actualización de datos.

No afiliado: no estás registrado en el SIS y puedes iniciar un proceso de afiliación si cumples los requisitos.

También suele mostrarse:

El tipo de SIS (SIS Gratuito, SIS Para Todos, etc.).

El establecimiento de salud asignado.

¿Puedo verificar mi SIS de manera presencial?

Sí. Si no tienes acceso a internet, puedes verificar tu afiliación:

En cualquier establecimiento de salud del MINSA.

En los módulos de atención del SIS.

Solo necesitas presentar tu DNI físico para que el personal revise tu estado en el sistema.

¿Por qué podrías no aparecer como afiliado al SIS?

Algunas razones comunes por las que una persona deja de figurar como afiliada son: