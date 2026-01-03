0

VERIFICA si estás registrado en EsSalud en enero 2026: estos son los pasos a seguir con DNI

Los ciudadanos del Perú pueden comprobar el estado de su registro en EsSalud de manera sencilla a través de la plataforma oficial.

Daniela Alvarado
EsSalud 2026: conoce cómo verificar si estás registrado en el sistema
EsSalud 2026: conoce cómo verificar si estás registrado en el sistema | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Tener tu seguro en EsSalud (Seguro Social de Salud) activo es fundamental para acceder a servicios de salud, atención médica y prestaciones sociales en Perú. Ante ello, es importante comprobar si estás correctamente registrado y acreditado en el sistema, especialmente si trabajas en planilla o eres aportante independiente.

Pagos de ONP 2026: revisa si accedes a las pensiones.

PUEDES VER: Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

Este trámite puede realizarse fácilmente por internet, sin necesidad de acudir presencialmente, siempre que tengas a mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y algunos datos adicionales. Lo recomendable es verificar tu estado de afiliación periódicamente, sobre todo cuando cambias de trabajo, de domicilio o hay cambios en tus aportes.

¿Qué significa estar registrado en EsSalud?

Estar registrado en EsSalud significa que tu seguro de salud está acreditado y vigente, y que podrás acceder a atención médica en el centro asistencial que te corresponda.

La acreditación se renueva de forma mensual siempre y cuando los datos estén actualizados y los aportes correspondientes se hayan efectuado correctamente. Una persona puede aparecer como no registrada o no activa en EsSalud por diversas razones, como:

  • Errores en el registro de tu información personal (nombres, apellidos, número de DNI o fecha de nacimiento) por parte del empleador.
  • Falta de declaración o atraso en el pago de aportes.
  • Cambios de trabajo y actualización pendiente de tus datos.

Pasos para verificar si estás registrado en EsSalud con tu DNI

  • Ingresa a la plataforma oficial de EsSalud: accede a la página oficial de EsSalud o al servicio "Dónde me atiendo" / VIVA (Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado).
  • Elige la forma de consulta: dependiendo de la plataforma que utilices, puedes verificar tu cobertura y vigencia.

¿Qué verás al consultar con DNI?

Cuando realices la consulta correctamente, la plataforma te mostrará información como:

  • Si estás afiliado o no a EsSalud.
  • Si tu seguro está activo o caducado.
  • El centro asistencial donde puedes recibir atención médica.
  • La vigencia de tu acreditación y cobertura.

¿Qué hacer si no apareces registrado?

Si después de la consulta notas que tu seguro no está activo o no figura tu registro, puedes:

  • Comunicarte con EsSalud llamando al (01) 411-8000 opción 3 en Lima o al 0801-10010 en provincias.
  • Verificar con tu empleador si registró correctamente tus datos y realizó los aportes.
  • Acudir a una oficina de EsSalud para solicitar la acreditación de tu seguro si es necesario
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP, enero 2026: esta es la fecha de inicio para el pago de pensiones del régimen 19990

  2. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

  3. ¿Cuál es el nombre del 2026? Esta es la denominación oficial en el Perú para el nuevo año

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano