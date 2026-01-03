- Hoy:
VERIFICA si estás registrado en EsSalud en enero 2026: estos son los pasos a seguir con DNI
Los ciudadanos del Perú pueden comprobar el estado de su registro en EsSalud de manera sencilla a través de la plataforma oficial.
Tener tu seguro en EsSalud (Seguro Social de Salud) activo es fundamental para acceder a servicios de salud, atención médica y prestaciones sociales en Perú. Ante ello, es importante comprobar si estás correctamente registrado y acreditado en el sistema, especialmente si trabajas en planilla o eres aportante independiente.
Este trámite puede realizarse fácilmente por internet, sin necesidad de acudir presencialmente, siempre que tengas a mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y algunos datos adicionales. Lo recomendable es verificar tu estado de afiliación periódicamente, sobre todo cuando cambias de trabajo, de domicilio o hay cambios en tus aportes.
¿Qué significa estar registrado en EsSalud?
Estar registrado en EsSalud significa que tu seguro de salud está acreditado y vigente, y que podrás acceder a atención médica en el centro asistencial que te corresponda.
La acreditación se renueva de forma mensual siempre y cuando los datos estén actualizados y los aportes correspondientes se hayan efectuado correctamente. Una persona puede aparecer como no registrada o no activa en EsSalud por diversas razones, como:
- Errores en el registro de tu información personal (nombres, apellidos, número de DNI o fecha de nacimiento) por parte del empleador.
- Falta de declaración o atraso en el pago de aportes.
- Cambios de trabajo y actualización pendiente de tus datos.
Pasos para verificar si estás registrado en EsSalud con tu DNI
- Ingresa a la plataforma oficial de EsSalud: accede a la página oficial de EsSalud o al servicio "Dónde me atiendo" / VIVA (Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado).
- Elige la forma de consulta: dependiendo de la plataforma que utilices, puedes verificar tu cobertura y vigencia.
¿Qué verás al consultar con DNI?
Cuando realices la consulta correctamente, la plataforma te mostrará información como:
- Si estás afiliado o no a EsSalud.
- Si tu seguro está activo o caducado.
- El centro asistencial donde puedes recibir atención médica.
- La vigencia de tu acreditación y cobertura.
¿Qué hacer si no apareces registrado?
Si después de la consulta notas que tu seguro no está activo o no figura tu registro, puedes:
- Comunicarte con EsSalud llamando al (01) 411-8000 opción 3 en Lima o al 0801-10010 en provincias.
- Verificar con tu empleador si registró correctamente tus datos y realizó los aportes.
- Acudir a una oficina de EsSalud para solicitar la acreditación de tu seguro si es necesario
