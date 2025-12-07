- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
Gratificación se paga con un ADICIONAL en diciembre 2025: ¿Qué trabajadores cobran el porcentaje extra?
El depósito correspondiente a la gratificación llegará este último mes del año con un monto agregado que para muchos será de gran ayuda.
En diciembre de 2025, muchos trabajadores del sector privado en Perú esperan recibir su "grati" de Navidad, un ingreso extra de fin de año que las familias planifican con antelación. Este año, esa gratificación no solo contempla un sueldo íntegro, si el trabajador cumplió con laborar el semestre completo de julio a diciembre, sino además un adicional especial que incrementa el monto total que percibirán.
El valor añadido responde a lo que establece la regulación laboral vigente, que busca compensar especialmente a quienes están cubiertos por el seguro social EsSalud. En las siguientes líneas, te explicaremos quiénes reciben ese porcentaje, cuánto representa, y bajo qué condiciones.
Gratificación de diciembre llega con un monto extra durante la primera quincena del mes/ FOTO: X
¿Qué es la gratificación de diciembre 2025 y por qué incluye un extra?
La gratificación de Navidad corresponde a un sueldo completo que debe pagarse a los trabajadores del régimen privado que hayan laborado el semestre completo (julio-diciembre).
A ese sueldo se suma una bonificación extraordinaria como incentivo adicional, que en 2025 asciende al 9 % de la gratificación para quienes estén afiliados a EsSalud. En el caso de quienes estén afiliados a una EPS (Empresa Prestadora de Salud), el adicional es menor, 6.75 %.
¿Quiénes tienen derecho al sueldo íntegro más el 9 % adicional?
Tienen derecho al pago completo y al 9 % adicional los trabajadores del sector privado que cumplan lo siguiente:
- Que estén bajo contrato subordinado (indefinido, a plazo fijo o incluso a tiempo parcial).
- Que hayan laborado el semestre completo, de julio a diciembre de 2025, sin inasistencias injustificadas.
- Que estén afiliados a EsSalud, ya que la bonificación del 9 % se aplica a ese grupo.
No tienen derecho al pago completo de gratificación más el 9 % adicional:
- Los trabajadores con régimen de "Remuneración Anual Integral (RAI)"
- Los trabajadores que no laboraron el semestre completo
- En el caso de microempresas bajo ciertos regímenes (como los inscritos en REMYPE), puede corresponder solo medio sueldo de gratificación, con sus ajustes correspondientes.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90