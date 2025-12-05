Gratificación trunca en Perú 2025: ¿En qué casos no se hace el depósito completo?

Cada diciembre, miles de trabajadores del sector privado esperan la gratificación de Navidad, uno de los beneficios laborales más importantes del año. Este pago adicional equivale, en condiciones normales, a una remuneración íntegra, siempre que el trabajador haya laborado el semestre completo (julio-diciembre) bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Sin embargo, no todos los trabajadores reciben la gratificación completa, ya que en algunos casos la ley establece que corresponde una gratificación trunca, es decir, un pago proporcional calculado por los meses efectivamente trabajados durante el periodo semestral.

Para diciembre 2025, es clave que los trabajadores conozcan si cumplen los requisitos para recibir la gratificación completa o si, por el contrario, su situación laboral los ubica dentro de los casos en los que el beneficio se liquida proporcionalmente. Esto aplica tanto para quienes han cambiado de empleo, como para quienes han cesado, renunciado, o se han incorporado recientemente a una empresa.

Gratificación deberá pagarse antes del 15 de diciembre / FOTO: Difusión

¿Qué es la gratificación trunca?

La gratificación trunca es el pago proporcional que recibe un trabajador por los meses laborados dentro del semestre julio-diciembre cuando no ha completado los seis meses requeridos para la gratificación completa.

¿Cuándo se paga la gratificación trunca?

La gratificación trunca se paga normalmente en el momento del cese, renuncia o fin de contrato, o cuando el trabajador se incorpora en medio del semestre.

Casos concretos en los que la gratificación es trunca

Ingreso reciente (no laboró el semestre completo).

Renuncia antes del cierre del semestre.

Despido o cese antes del 15 de diciembre.

Fin de contrato (plazo fijo o vencimiento natural).

Mutuo acuerdo de terminación laboral.

Abandono de trabajo (considerado cese).

Fallecimiento del trabajador (se liquida a herederos).

¿Cómo saber si recibirás la gratificación completa en diciembre 2025?

Recibirás la gratificación completa si cumples estas condiciones:

Has laborado del 1 de julio al 15 de diciembre de 2025 como mínimo.

Te encuentras en planilla, bajo el régimen laboral de la actividad privada.

No has tenido licencias sin goce que reduzcan los meses computables.

Recibirás gratificación trunca si:

Ingresaste después del 1 de julio.

Has tenido un cese en cualquier momento antes del 15 de diciembre.

Tu contrato finalizó antes del cierre del semestre.

¿Cómo se calcula la gratificación trunca?

La fórmula general para conocer el monto que se pagará en la gratificación trunca es igual a la remuneración mensual dividida en 6 y luego multiplicado por el número de meses completos trabajados

Es importante recordar que, la gratificación trunca en diciembre 2025 aplica únicamente para los trabajadores que no completaron el semestre julio-diciembre por ingreso reciente, cese o fin de contrato. Conocer estas reglas permite prever correctamente el monto a recibir y evitar confusiones.