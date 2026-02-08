0
Ollas comunes y comedores populares en Villa María del Triunfo son beneficiados con nuevas obras

Aquellos ciudadanos que son parte de estas organizaciones sociales, han sido favorecidos por las autoridades del distrito con estructuras mejores.

Daniela Alvarado
Municipalidad de VMT anuncia buena noticia para ollas comunes y comedores
Municipalidad de VMT anuncia buena noticia para ollas comunes y comedores
La Municipalidad de Villa María del Triunfo ha anunciado una noticia excelente para beneficiar a todos los comedores populares y ollas comunes de la zona, espacios que se encargan a diario de alimentar a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Importante avenida de Lima Sur luce con nuevas áreas verdes que mejoran la calidad de vida.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la comuna distrital confirmó que sigue en pie con su compromiso de optimizar la calidad de vida de la población a su cargo, por lo que reafirmó el respaldo entregando más de 100 módulos de casas prefabricadas.

Villa María del Triunfo

Ciudadanos celebran la llegada de las casa prefabricadas / FOTO: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Estas estructuras económicas y sostenibles, fueron destinadas principalmente a familias en situación de pobreza, ofreciendo así, viviendas dignas ubicadas en las áreas que son de difícil acceso y buscando mejorar las condiciones de trabajo de las voluntarias.

Asimismo, las autoridades confirmaron que no solo se realizó la entrega de estos nuevos espacios para las instituciones, sino que también se sigue implementando cada punto con más electrodomésticos.

"Gracias por su compañía en esta jornada, por su ánimo y por confiar en que juntos estamos transformando VMT. No podíamos dejarlas solas. Esta entrega se suma con mucha alegría a las 400 licuadoras industriales y congeladoras.", señala el mensaje.

Daniela Alvarado
Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

