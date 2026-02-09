Municipalidad de Cieneguilla anuncia convocatoria laboral hasta este 13 de febrero: conoces las plazas disponibles

0
Las autoridades en Cieneguilla autorizaron el lanzamiento de una nueva convocatoria laboral que se encargará de brindar oportunidades a los vecinos.

Municipalidad de Cieneguilla ofrece puesto laboral
Municipalidad de Cieneguilla ofrece puesto laboral | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
¿En busca de trabajo para este 2026? Las entidades municipales, periódicamente comparten anuncios relacionados a la búsqueda de nuevo personal para diferentes plazas vacantes, las cuales podrían ser la oportunidad perfecta si estás interesado en conseguir empleo en esta temporada.

Frente a esto, la Municipalidad de Cieneguilla se unió a las convocatorias en redes sociales y lanzó una que hace un llamado a todos los ciudadanos que quieran ocupar el puesto de gasfitero en la comuna distrital. Solo deberán cumplir algunos requisitos clave y presentar la respectiva documentación.

A través de la plataforma web de la entidad municipal, las autoridades destacaron el aviso con un mensaje para todos los que quieran postular durante los días de vigencia para el registro. "Esta es tu oportunidad de ser parte de la gran Familia Municipal. La municipalidad de Cieneguilla se encuentra en la búsqueda de: 03 GASFITERO", señala la leyenda.

Municipalidad de Cieneguilla

Representantes en Cieneguilla anuncian convocatoria hasta el 13 de febrero / FOTO: Municipalidad de Cieneguilla

Requisitos para la convocatoria laboral en Cieneguilla

Si quieres acceder a este cargo, deberás tener en cuenta algunas condiciones que se colocan como obligatorias:

  • Tres años de experiencia en el área
  • Tener RUC
  • Disponibilidad inmediata

Lugar y horario para postularse

La ubicación para presentarse con la documentación requerida, es el Complejo Deportivo Zona "B", Gerencia de servicios de la ciudad y medio ambiente. Podrás acercarte en el horario de 08:30 a.m hasta las 05:30 p.m.

¿Hasta cuándo se puede presentar currículum?

De acuerdo a lo que indica el anuncio en la cuenta oficial de Facebook, el periodo de recepción para los CV, solo se extenderá hasta este viernes 13 de febrero de 2026.

AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

