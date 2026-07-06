Corte de agua en Miraflores, Comas y SJL este 7 de julio: revisa las zonas afectadas y horarios

¡Atención, Lima! Sedapal programó trabajos de mantenimiento en varios distritos de Lima, por lo que estas zonas no contarán con el servicio de agua potable. Ante esta situación, que afectará a las familias por más de 10 horas este martes 7 de julio, es importante conocer si tu hogar está en la lista.

Corte de agua en Miraflores

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. Del Ejército, Av. General Córdova, Calle 8 de Octubre, Calle Jorge Polar, Malecón de la Marina.

Sectores: Sector 50

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 7 de julio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 7 de julio | 11:00 p. m.

Corte de agua en Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Carabayllo, Urb. La Hacienda, Urb. El Parral, Urb. San Eulogio, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Isolina III etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Santa Luzmila I y II etapa, Urb. Las Vegas.

Sectores: Sector 338

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 7 de julio | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 7 de julio | 8:00 p. m.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Las Flores de Lima, Urb. El Club Huachipa, AH. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, Urb. Zárate Urb. Zárate Urb. Zárate Industrial) Urb. Azcarrunz Bajo, Urb. Chacarilla de Otero, APV El Carmelo, Conj. Resid. Hacienda de Mangomarca, Los Regadores, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores APTL Ltda. 32, Coop. Vipol, Urb. Mangomarca (Coop. IPSS), Urb. Mangomarca (Media) Urb. Mangomarca (Baja, Coop. Tres Pirámides, Urb. Resid, las de Zárate Asoc. Nuevo Amanecer de Zárate, A.H. Alto Horizonte, AF Regadores, Jicamarca Popular Jazmines, AF Regadores Jicamarca, Asoc. de Viv. Valle del Mantaro, A.H. Palomares Zona A, Urb. Maehara, Asoc. Resid. Mosha, A.H. San Miguel de Mangomarca, A.H. Los Jazmines de Mangomarca, Asoc. Villa Mangomarca, Agru. San Juan de Marcona, Asoc. de Viv, Virgen del Carmen, Urb. Cahuide, AF La Rinconada, A.H. San Pablo de Mangomarca.

Sectores: Sectores 400, 401, 402, 404 y 406

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 7 de julio | 9:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 7 de julio | 9:00 p. m.

Vecinos de los distritos de Lima deberán juntar baldes de agua ante corte del servicio.

¿Qué hacer ante un corte de agua?

Ante un corte de agua, es importante utilizar de manera racional el agua almacenada y priorizar el consumo, la preparación de alimentos y la higiene básica. Además, mantén cerradas las llaves para evitar fugas cuando se restablezca el servicio, almacena agua en recipientes limpios y tapados si el corte fue anunciado, y evita desperdiciarla en actividades no esenciales.