Epicentro del temblor de HOY, viernes 30 de octubre, en Perú: reportes del último sismo vía IGP EN VIVO

El nombre que se utiliza para describir un movimiento sísmico varía según el país y sus costumbres. Así lo explicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), quien señaló que en Estados Unidos se emplea el término earthquake, en Francia tremblement de terre y en México es habitual hablar de temblores.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, todos estos movimientos de la superficie terrestre se denominan sismos.