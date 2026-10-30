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Epicentro del temblor de HOY, viernes 30 de octubre, en Perú: reportes del último sismo vía IGP EN VIVO
Consulta los sismos registrados hoy en Perú y conoce en tiempo real su magnitud, epicentro, profundidad y recomendaciones preventivas del IGP y el Censis.
Debido a que el Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, la actividad sísmica es constante y en cualquier momento puede registrarse un movimiento telúrico. Para responder rápidamente ante cualquier emergencia, te ofrecemos el seguimiento minuto a minuto y las alertas oficiales sobre el temblor de HOY, viernes 30 de octubre de 2026. Sigue en esta nota la actualización continua de los boletines emitidos por el IGP, con información sobre el epicentro, la magnitud, la intensidad y las recomendaciones del Indeci para mantener a salvo a tu familia.
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Temblor HOY, viernes 30 de octubre, en Perú: epicentro del último sismo vía IGP EN VIVO
¿Cuál es la diferencia entre temblor y terremoto?
El nombre que se utiliza para describir un movimiento sísmico varía según el país y sus costumbres. Así lo explicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), quien señaló que en Estados Unidos se emplea el término earthquake, en Francia tremblement de terre y en México es habitual hablar de temblores.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico, todos estos movimientos de la superficie terrestre se denominan sismos.
Bienvenidos
¡Bienvenidos! Sigue aquí la cobertura EN VIVO de los últimos temblores registrados en Perú este viernes 30 de octubre. Te compartimos los reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora de cada sismo, además de recomendaciones para mantenerte seguro.
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