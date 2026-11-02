Temblor HOY, lunes 2 de noviembre de 2026, EN VIVO: epicentro del último sismo reportado por el IGP en Perú

¿Sentiste un movimiento sísmico y quieres saber dónde ocurrió? En un país altamente sísmico como el Perú, mantenerse informado es fundamental. Por ello, te ofrecemos el reporte actualizado del Instituto Geofísico del Perú (IGP) correspondiente a este lunes 2 de noviembre de 2026. Conoce la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro del último sismo registrado en el territorio nacional. Además, revisa las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para saber cómo actuar ante un temblor y estar preparado frente a una emergencia.

IGP Temblor HOY, lunes 2 de noviembre de 2026 en Perú 09:27 Bienvenidos A través de esta cobertura EN VIVO, te compartiremos los últimos sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con información actualizada sobre la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico de HOY, lunes 2 de noviembre.