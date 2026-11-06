Lima Airport Partners (LAP), encargado de la gestión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha emitido recientemente una advertencia sobre la posibilidad de que se lleven a cabo próximas inundaciones en las principales rutas de acceso al terminal. Esta situación podría surgir debido a la crecida en el caudal del río Rímac durante la siguiente temporada de lluvias, en un escenario influenciado por el fenómeno El Niño (FEN). Al respecto, lanzó un impactante mensaje. ¿Qué deben saber los viajeros?

¿Qué zonas del Aeropuerto Jorge Chávez sufrirían inundaciones por la crecida del río Rímac?

El riesgo por las inundaciones debido al aumento significativo del caudal del río Rímac amenaza las vías de conectividad esenciales y ciertos elementos de la infraestructura del aeropuerto. Según las alertas emitidas por Lima Airport Partners (LAP), el principal riesgo se debe a las deficiencias en la descolmatación del cauce, responsabilidad del Gobierno Regional del Callao.

Las zonas afectadas se clasifican de la siguiente manera:

Vías de Acceso Exteriores

Avenida Néstor Gambetta : Esta vía, necesaria para el ingreso y salida del terminal aéreo, enfrenta un alto riesgo de inundación directa por desbordes en los márgenes del río.

: Esta vía, necesaria para el ingreso y salida del terminal aéreo, enfrenta un alto riesgo de inundación directa por desbordes en los márgenes del río. Puentes de acceso y conectividad: Especialistas han expresado su preocupación por la erosión en los márgenes y bases de las estructuras temporales, como los puentes modulares en la Avenida Morales Duárez, debido a la ausencia de defensas ribereñas adecuadas que protejan contra caudales elevados.

Infraestructura interna

El operador ha mencionado que el efecto del río no se limitaría únicamente a un desborde superficial hacia el interior, sino que también podría manifestarse a través del aumento de la napa freática y filtraciones. En particular, se identifican dos áreas de preocupación:

Los sectores de la segunda pista de aterrizaje podrían verse afectados, ya que el incremento del nivel de las aguas subterráneas podría debilitar o poner en riesgo la integridad de esta infraestructura.

podrían verse afectados, ya que el incremento del nivel de las aguas subterráneas podría debilitar o poner en riesgo la integridad de esta infraestructura. Los sistemas eléctricos y de comunicaciones, elementos esenciales para garantizar la seguridad en las operaciones de aeronavegación, están expuestos a posibles daños debido a la humedad o al anegamiento subsuperficial.

Acciones preventivas frente al riesgo de inundaciones

Ante la amenaza de vulnerabilidad vial y el riesgo de crecidas del río Rímac debido al fenómeno El Niño 2026-2027, se compartieron acciones preventivas y planes de conectividad a futuro que abarcan tanto obras de infraestructura vial definitiva como medidas de mitigación operadas por LAP.

El Puente Santa Rosa se erige como una solución clave para el histórico desfase de acceso al nuevo terminal. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha intensificado su construcción, con el objetivo de que esta estructura, que cruzará el río Rímac, conecte la Av. Morales Duárez directamente con el aeropuerto. Se prevé que la obra principal esté finalizada hacia mayo de 2027, permitiendo la habilitación del tránsito vehicular a finales del primer semestre de ese año.

se erige como una solución clave para el histórico desfase de acceso al nuevo terminal. El (MTC) ha intensificado su construcción, con el objetivo de que esta estructura, que cruzará el río Rímac, conecte la Av. Morales Duárez directamente con el aeropuerto. Se prevé que la obra principal esté finalizada hacia mayo de 2027, permitiendo la habilitación del tránsito vehicular a finales del primer semestre de ese año. Además, el proyecto en mención incluye defensas ribereñas diseñadas para contrarrestar la erosión provocada por caudales extraordinarios, asegurando así la integridad de la infraestructura. Este eje vial se complementará en el futuro con la Vía de Evitamiento Santa Rosa, una autopista rápida que conectará directamente desde la Costa Verde.

Por otro lado, mientras se llevan a cabo las obras definitivas, LAP implementa un plan de mitigación operativa interna.