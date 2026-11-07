Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, de 52 años, ocupa actualmente el cargo de regidora metropolitana de Lima y se posiciona como la segunda regidora en la lista de Renovación Popular. Se ha convertido en la candidata clave para asumir la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030. Esta situación se da tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que el 6 de noviembre de 2026, confirmó que los exalcaldes que se presentaron como primeros regidores, entre ellos Rafael López Aliaga, no recibirán las credenciales de alcalde, con el objetivo de prevenir la reelección inmediata. ¿Qué se conoce sobre ella?

Quién es Jeanette Alonzo, la posible alcaldesa de Lima, tras rechazo de Rafael López Aliaga

A continuación, en Líbero te compartimos el perfil y la trayectoria de Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, según los registros oficiales entregados al organismo electoral:

Nació el 31 de mayo de 1974 en Jesús María, Lima.

en Jesús María, Lima. Actualmente reside en el distrito de Pueblo Libre.

Su estilo político se caracteriza por un perfil bajo en redes sociales y medios de comunicación.

Es considerada una figura de gran confianza para Rafael López Aliaga , a quien ha representado en eventos protocolares en el Congreso de la República y en diversas actividades comunitarias.

, a quien ha representado en eventos protocolares en el Congreso de la República y en diversas actividades comunitarias. Obtuvo el bachillerato en Contabilidad en 2001 y se graduó como Contadora Pública en 2002 en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente cursa una maestría en Finanzas Corporativas, la cual finalizará en 2024 en la Universidad Privada del Norte.

¿Cuál es su trayectoria política y laboral?

Desde 1996, la contadora de la Promotora Desarrollo, Educación y Cultura (Prodec), una asociación civil asociada al Opus Dei que gestiona colegios como Los Álamos y Montealto, ha sido parte fundamental de esta institución. En 1994, López Aliaga ocupó la presidencia de la misma.

En el ámbito público, se desempeña actualmente como regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima desde enero de 2023 , donde ha supervisado proyectos de infraestructura y ha trabajado en coordinación con programas sociales, como las ollas comunes. Su período es de 2023-2026 y no registra antecedentes de sentencias.

Asimismo, forma parte de Renovación Popular desde 2020, donde ocupa el cargo de secretaria nacional de Economía y, desde enero del año pasado, asumió la gerencia central de Finanzas de la agrupación política.

JNE cerró las puertas a la reelección de Rafael López Aliaga

El 6 de noviembre, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jessica Clavijo, comunicó que el primer regidor que haya ocupado el cargo de alcalde en el periodo anterior "no será proclamado ni recibirá las credenciales". Además, aclaró que esta persona no podrá asumir el cargo por sucesión en caso de vacancia ni participar en las próximas elecciones.

Tras ello, llamó la atención el caso de Rafael López Aliaga, quien se postuló como primer regidor de Renovación Popular en Lima tras la renuncia de Luis Rubio, el candidato original a la alcaldía. La lista del partido logró ganar las elecciones municipales, pero ahora enfrenta las restricciones impuestas por el JNE.