Christian Cueva anotó el 1-1 ante FC Cajamarca por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 | L1 MAX/Composición: Líbero

¡Frotó la lámpara! Christian Cueva firmó el 1-1 de Juan Pablo II ante FC Cajamarca - VIDEO

En su regreso a la Liga 1, el volante nacional Christian Cueva se lució con un soberbio remate para decretar la igualdad frente a FC Cajamarca por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

Solange Banchon
