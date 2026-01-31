- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
¡Frotó la lámpara! Christian Cueva firmó el 1-1 de Juan Pablo II ante FC Cajamarca - VIDEO
En su regreso a la Liga 1, el volante nacional Christian Cueva se lució con un soberbio remate para decretar la igualdad frente a FC Cajamarca por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.