Bono Familiar Habitacional de Techo Propio: ¿Se debe devolver los más de 46 mil soles del beneficio?

Debes recordar que este bono no se devuelve , por lo que debe ser empleado para realizar la compra y mejora para la cual se ha adquirido.

No cualquier persona dentro del programa Techo Propio tiene acceso al Bono Familiar Habitacional , ya que se deben cumplir requerimientos muy específicos para que las familias puedan cobrar este incentivo monetario.

El BFH está dirigido para familias que no poseen casa ni terreno a su nombre, los cuales desean adquirir una vivienda de interés social por un valor que no supere los S/ 135.000 soles.

Asimismo, que el ingreso mensual del hogar no exceda los S/ 3,715 soles, como no tener a su nombre ninguna vivienda o terreno, tampoco aires independizados, a la vez de no estar ni haber recibido ayuda del Estado como Enace, Techo Propio, Fonavi, Banco de Materiales o recursos devenidos del Fondo MiVivida.