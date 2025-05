NUEVO subsidio especial confirmado para trabajadores: quiénes cobran los 1,000 soles HOY

El NUEVO BONO de 1,000 soles en el Perú, es una de las subvenciones que más se ha solicitado por cierto sector de trabajadores y al fin se hizo realidad teniendo un tiempo de vigencia de todo el año 2025. No obstante, todavía hay muchos ciudadanos que no saben si acceden o no.

Hablamos del Bono Agrario, un aporte que se programó para ser entregado en insumos agrícolas a los productores de la agricultura familiar, proporcionando así los insumos necesarios que servirán para recuperar los cultivos dañados por las lluvias.

Este respaldo se encargará de poder reactivar al sector como tal, mitigar el impacto económico negativo y asegurar la sostenibilidad alimentaria en zonas más vulnerables del territorio. Conoce a continuación detalles de su distribución correspondiente.

¿Quiénes recibirán el Bono Agrario?

Los beneficiados serán agricultores de 12 regiones: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali. Estos son lugares en donde se ha sufrido importantes pérdidas debido a las inclemencias del tiempo.