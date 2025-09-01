Confirman bono de S/100 en Perú: esta es la lista de beneficiarios y fecha de pago

El Convenio Colectivo Centralizado 2025‑2026, suscrito el 30 de junio de 2025 entre el Estado peruano, en representación del empleador, y diversas centrales sindicales, establece importantes medidas económicas para el sector público. Destacan un aumento salarial permanente y un bono excepcional de S/ 100, además de otras mejoras como la incorporación de beneficios transitorios, el pase hacia el Monto Único Consolidado (MUC), y la implementación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para trabajadores bajo el régimen CAS (DL 1057).

Estas medidas serán efectivas a partir del 1 de enero de 2026, y están financiadas mediante la expansión del espacio fiscal destinado para esta negociación colectiva. En las siguientes líneas te indicaremos cada uno de estos beneficios, detallando quiénes están incluidos, las condiciones para acceder, y más.

¿Quiénes reciben el aumento y el bono de S/ 100?

El aumento salarial y el bono excepcional, en el marco del Convenio Colectivo Centralizado 2025‑2026, benefician a servidores públicos de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) bajo los siguientes regímenes:

Decreto Legislativo N.º 276 (personal bajo régimen tradicional)

Decreto Legislativo N.º 728

Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS)

Ley N.º 30057 (Servicio Civil - SERVIR)

Ley N.º 29709 (Carrera Especial Pública Penitenciaria)

Ley N.º 28091 (Servicio Diplomático)

Inclusión específica: Para el régimen 276, también se consideró a servidores ubicados en niveles remunerativos de funcionarios o directivos que no desempeñen cargos de confianza ni funciones directivas, siempre que sean validados mediante un procedimiento técnico por SERVIR y el MEF.

Aumento salarial permanente

A partir del 1 de enero de 2026, se implementa un incremento remunerativo mensual permanente:

S/ 100 para regímenes DL 276, DL 1057 (CAS) y ley penitenciaria (Ley 29709)

S/ 53 para regímenes DL 728 y Ley 30057 (SERVIR)

S/ 0 para el Servicio Diplomático (Ley 28091)

En este contexto, es importante tener en cuenta que el aumento aplica siempre que el ingreso mensual total del servidor no supere los S/ 15,600.

Bono excepcional de S/ 100: condiciones y características

Se entrega por única vez, en enero de 2026, con carácter no remunerativo, no pensionable, no está sujeto a cargas sociales, y no se incluye en la base de cálculo de beneficios laborales.

Requisitos para acceder:

Estar registrado en el AIRHSP (Aplicativo para Planillas y Datos de RRHH del sector público del MEF) al 30 de junio de 2025.

Mantener vínculo laboral activo al momento del pago (enero de 2026).

Para gobiernos locales, también se acepta registro en Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo (PDT/PLAME) hasta el 30 de junio de 2025.

Procedimiento específico para regímenes 276:

SERVIR estableció mediante resolución (N.º 000136‑2025-SERVIR‑PE) un procedimiento técnico para identificar a quienes, dentro del régimen 276, califican para el bono excepcional sin desempeñar cargos de confianza o directivos, en aplicación de la cláusula décimo segunda del convenio.

CTS para trabajadores CAS: un avance significativo

Se reconoce la necesidad de otorgar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al personal bajo Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS). Corresponderá al 14 % de la remuneración por cada año o fracción mayor a 6 meses de servicio, al término del vínculo laboral.

El Poder Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley en un plazo de 60 días hábiles desde la firma del convenio, es decir, aproximadamente hasta el 26 de septiembre de 2025, con implementación a partir del 1 de enero de 2026.