Shaquille O'Neal le pide matrimonio a ex novia de 'Chicharito' Hernández en entrevista y esta fue su respuesta [VIDEO]

El legendario ex basquetbolista Shaquille O'Neal sorprendió a propios y extraños al proponer matrimonio a la periodista mexicana Lucía Villalón, ex pareja de Javier 'Chicharito' Hernández, mientras ella le realizaba una entrevista.



Villalón, periodista de Univisión, venía entrevistando al mítico ex jugador de la NBA. O'Neal estaba hablando de su vida privada y fue ahí que aprovechó para realizarse la propuesta.

"Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión. Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos (...) Te amo. ¿Te casarías conmigo?", dijo un Shaquille O'Neal emocionado .



Lucía Villalón quedó impresionada por la repentina propuesta. Además, había quedado sorprendida por el tamaño del anillo que este le regaló.



Fuera de cámaras, se pudo conocer que la periodista aceptó la propuesta del legendario exbatquebolista. "Por supuesto que dije que sí", dijo entre bromas.



La periodista difundió el video a través de sus redes sociales y muestra que ha dicho que "sí", aunque también se nota que lo hizo para bromear con sus compañeros de trabajo.

Evidentemente, todo forma parte de una broma entre O'Neal y la periodista. Sin embargo, el hecho viene siendo muy comentado en las redes sociales.



Cabe recordar que Villalón mantuvo un largo noviazgo con 'Chicharito' Hernández e inclusive iban a casar en julio del 2017. Sin embargo, al final se separaron.